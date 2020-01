Lichtgeschützt: Schöne Stücke sollen in diesem Bibliotheksraum im Neubau einmal präsentiert werden. © Foto: Kerstin Unger

Kerstin Unger

Kultur Im Haus Uckermark laufen die letzten Bauarbeiten. Die Mitarbeiter des Museums sind bereits dabei, das große Depot im Erdgeschoss einzuräumen. Die archäologischen Funde und andere Exponate werden nach und nach aus dem alten Gebäude in der Puschkinallee geholt und im neuen Haus aufgestellt. Mit dem Museumsausstatter finden die letzten Absprachen statt.

"Der Bau hat große Fortschritte gemacht. Wir gehen davon aus, dass Ende Februar der Tourismusverein die Büroräume beziehen kann", sagte der stellvertretende Bürgermeister Christian Radloff dieser Tage bei einer Baustellenbegehung mit den künftigen Nutzern des Gebäudes. Für die Öffentlichkeit wird das Haus Uckermark allerdings noch nicht gleich zugänglich sein.

Hochmoderne Regal-Anlage

Im alten Teil des Hauses finden noch Trockenbau- und Deckenarbeiten statt. Dann kommen die Maler. Im Neubau müssen noch Fußböden beschichtet werden. Im Depot des Museums steht schon der Stolz der Mitarbeiter: eine Anlage mit Schubfächern und Regalen für die städtischen Sammlungen und mit fahrbaren Türen. "Die Anschaffung wäre ohne eine 60 000-Euro-Spende der Reemtsma Stiftung nicht möglich gewesen", sagt Christian Radloff. Wie Museumsleiter Ralf Gebuhr berichtet, kommen Studenten von weither, um hier zu forschen. "Wir haben eine bedeutende überregionale Sammlung von Steinbeilen aus dem ganzen Altkreis und darüber hinaus." Er kommt ins Schwärmen, wenn er von der archäologisch-wissenschaftlichen Dokumentation spricht. "Es macht uns glücklich, dass Exponate wie die Steinsammlung aus dem Kloster und Ofenkacheln aus Greiffenberg hier ihren würdigen Platz finden." Die Regal-Anlage kann bei Bedarf erweitert werden. Eine Belüftungsanlage sorgt ebenso wie in der Bibliothek eine Etage darüber für optimale Bedingungen.

Manche Details werden die älteren Museumsbesucher sicherlich wiedererkennen. Zum Beispiel restaurierte Rudimente der Wand- und Deckenmalereien im Eingangsbereich des Altbaus oder die historische Kinokasse, die in die Museumsbibliothek integriert wird.

Auch in den Büros der Touristinformation, die unten im alten Hausteil ihren Platz finden, wird die historische Farbgebung wieder hergestellt. Im Servicebereich im unteren Foyer findet der Besucher ein kleines Imbissangebot mit regionalen Produkten, eine Garderobe und eine Ladestation für E-Bikes.

Klubkino im Saal geplant

Kurz vor der Vollendung ist auch der Veranstaltungsraum, der einmal 80 Sitzplätze bieten wird. Hier sollen verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Klubkino stattfinden. Auch öffentlichen Zusammenkünften anderer Anbieter wird der Saal zur Verfügung stehen.

Im Treppenhaus kommen Szenen aus Ehm Welks "Heiden von Kummerow" zu Ehren wie das berühmte Heidendöpen. Ein Raum wird bedeutenden Persönlichkeiten der Region wie Ehm Welk, Leopold von Buch und Heinrich von der Hagen gewidmet. Für die Dauerausstellung stehen fünf Räume zur Verfügung.

Besucher der Bibliothek finden im oberen Geschoss des Neubaus Nischen, in denen sie sitzen und modernste Medien in deutscher, polnischer und englischer Sprache nutzen können. Die Übersetzer sind derzeit am Werk.

Ziel für alle künftigen Mitarbeiter des Hauses ist es, bis zum Saisonstart bereit für die Besucher zu sein. Bis dahin ist Flexibilität bei den Mitarbeitern gefragt. Auch die Technik muss sich einspielen.