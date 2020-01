Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für Güldendorfs Ortsvorsteherin Brunhild Greiser ist er das "größte Problem im Ortsteil" – der Lärm, der von der Bundesautobahn (BAB) 12 ins Dorf herein dringt und vielen Anwohnern die Ruhe und den Schlaf raubt. Den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung bescheinigt Greiser faktisch Versagen. "Trotz ständiger Fortschreibung des Lärmaktionsplans" trete man bei der Lösung des Problems auf der Stelle: Die Umsetzung der im Aktionsplan vorgesehenen Maßnahmen komme nicht in Gang. Seit Jahren habe sich die Situation für die Betroffenen eher verschlechtert: "Der Geräuschpegel nimmt stetig zu", schreibt die Ortsvorsteherin im Neujahrsgruß an ihre Mitbürger.

Genauso unzufrieden sind die Verantwortlichen in Markendorf-Siedlung mit dem Engagement für eine Lösung des Lärmproblems. Der Ortsbeirat hat Martin Patzelt (CDU) zu seiner Beratung am 3. Februar, ab 16 Uhr im Siedlertreff eingeladen. "Die Idee, sich an unseren Bundestagsabgeordneten zu wenden, kam von Anwohnern", sagt Ortsvorsteherin Ilona Wuthe.

Der Ortsbeirat hatte sich Ende März 2019, frustriert vom ergebnislosen Agieren der Stadtverwaltung, selbst an den zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen gewandt.

Im Lärmaktionsplan, an dessen Fortschreibung er mitgewirkt habe, sei der Antrag auf Reduzierung der Geschwindigkeit auf den Dorf-nahen Frankfurter Autobahnabschnitten enthalten. Das sei "für uns als betroffene Bürger eine Maßnahme von höchster Priorität. Wir leiden seit vielen Jahren an den Folgen des permanenten Lärms und können ... den Alltag nicht normal bestreiten. Im Garten führen die Lärmpegel dazu, dass der Erholungseffekt ausbleibt. In der Nacht fehlt der gesunde Schlaf", beschrieb der damalige Ortsvorsteher Steffen Aurich die Situation. Er bezeichnete die Lärmbelastung als "kaum noch ertragbar".

Fast zeitgleich hatte die Stadtverwaltung am 21. März vorigen Jahres den Antrag an den Landesbetrieb Straßenwesen gestellt, die Geschwindigkeit auf den betroffenen Frankfurter Autobahnabschnitten ganztags auf 80 km/h und für Lkw nachts auf 60 km/h zu begrenzen.

Landesbetrieb vertröstet

Den Güldendorfer Thomas Bock, der sich als betroffener Anwohner zum wiederholten Mal an den Landesbetrieb gewandt hatte, bat die Behörde im Juli 2019 "noch um ein wenig Geduld". Die Ergebnisse einer schalltechnischen Untersuchung lägen vor, eine "Abstimmung mit unserem Ministerium" werde gerade vorbereitet.

Am 16. Mai hatte der Landesbetrieb in seiner Antwort an die Stadtverwaltung die Prüfung des Anliegens zugesichert und gebeten, von Nachfragen abzusehen.

Daran hat sich die Verwaltung nicht gehalten und Anfang September eine erneute Anfrage "nachgeschoben". Bis heute habe die Stadt darauf weder eine Posteingangsbestätigung noch ein Antwortschreiben erhalten", teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit. Und nun?

"Sollte bis Ende des 1. Quartals 2020 noch kein neues Ergebnis vorliegen, behält sich die Stadt Frankfurt (Oder) vor, im II. Quartal 2020 erneut beim LS Brandenburg nachzufragen", heißt es aus der Pressestelle.

Der Ortsbeirat von Markendorf-Siedlung, der seinen eigenen Antrag auf Anraten der Stadt zurückgezogen hat, gibt sich mit dieser quasi Kapitulation nicht zufrieden. Er favorisiert inzwischen eine Lärmschutzwand als Lösung. Geschwindigkeitsreduzierungen hatte der Landesbetrieb 2013 schon einmal abgelehnt.