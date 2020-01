Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Eine Shisha-Pfeife auf blassblauer Wand zeugt von den hochfliegenden Plänen für das Grundstück Eisenbahnstraße 118. Eröffnet hat die Bar dort nie. Auch der Imbiss "Gyros to Go" ist längst ausgezogen. Der Asia-Markt daneben steht verwaist. Und dass die Gaststätte "Einheit" gegenüber dem Fürstenwalder Bahnhof um Kundschaft warb, ist auch vorbei. Trauriger Tiefpunkt der Geschichte: In der Nacht zum 4. Februar 2017 brannte das Gebäude aus.

1580 Quadratmeter Fläche

Die Fläche in bester Lage ist seit Jahren ein Schandfleck. Das könnte sich ändern. Der Fürstenwalder Haushalt 2019 sah 355 000 Euro für den Kauf des 1580 Quadratmeter großen Grundstückes vor – wobei der Erwerb über das Programm "aktive Stadtzentren" gefördert werden sollte. Jetzt meldet die Verwaltung Vollzug. Der "Besitzübergang des Grundstückes ist erfolgt", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Der Kaufpreis werde nicht genannt, aber das Geld sei 2019 geflossen, Fördergeld ebenfalls.

"Ich bin froh, dass die Stadt das Grundstück übernommen hat, das ist für meine Begriffe das Beste, weil dann kein Unfug damit getrieben werden kann", sagt der bisherige Besitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Früher wohnte er in Fürstenwalde, heute lebt der Senior in Rheinland-Pfalz. Da er das Grundstück verkaufen wollte, habe er die Gebäude zuletzt nicht mehr vermietet. Und dann richtete das Feuer noch mehr Schaden an. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. Der Täter wurde nicht ermittelt, das Verfahren Ende 2017 eingestellt.

Erste sichtbare Zeichen zeigt der Besitzerwechsel bereits: Der Kommunalservice hat einen Bauzaun aufgestellt, um erneute Vermüllung und widerrechtliches Parken zu verhindern, sagt Anne-Gret Trilling. Ein verbliebener Mieter müsse von ihm beanspruchte Flächen räumen. Wann eine Gesamtentwicklung des Grundstückes starte, sei derzeit offen. Aber: "Sanieren möchte dort keiner etwas", stellt die Sprecherin klar. Erst mal erfolge der Abriss, später böte sich ein städtebaulicher Wettbewerb an.

"Es wäre gut, wenn dort ein Einkaufzentrum mit Boutiquen hinkommt", sagt Oxana Sollmann, die das "Bier-Time" nebenan betreibt. Vielleicht kämen dann auch mehr Gäste zu ihr, hofft sie. Astrid Minak, die am Montag am Grundstück entlang kam, war der Zaun noch nicht aufgefallen. "Es hat mich aber schon gestört, wenn hier abends gegrillt wurde und die Leute drum herum getanzt haben", sagt sie.

Neue Pläne für Awo-Grundstück

Auch 2020 plant die Stadt Grundstückskäufe. So stehen im Haushalt 330 000 Euro für die Rauener Straße 1a, weitere 180 000 Euro für den Erwerb des Nachbargrundstückes Lotichiusstraße 36 von der Arbeiterwohlfahrt. Auf dem 4500 Quadratmeter großen Eckgrundstück wollte die Awo einen viergeschossigen Neubau mit 39 Wohnungen, Tagespflege, Sozialstation und Geschäftsstelle emporwachsen lassen. "Wir sind mit der Stadt im Gespräch, wie die Realisierung vonstatten gehen kann", sagt Christian Wende-Szepes, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes. Auch wenn Einrichtungen entstehen, die die Awo betreibt, wolle sie nicht mehr unbedingt als Bauherr auftreten. Das finanzielle Risiko sei zu hoch, begründete Wende-Szepes. "Stand jetzt wird unsere Geschäftsstelle dort nicht hinziehen, sondern in der Lindenstraße bleiben", ergänzt er. Dafür sei eine Kita im Gespräch.

Für Kauf, Abriss und Sachverständigenkosten für Flächen in der Triftstraße stehen ebenfalls sechsstellige Summen bereit. Es gehe um das Areal neben dem Toom-Baumarkt, sagte Anne-Gret Trilling. Zum einen sollen die alten Schweineställe abgerissen, zum anderen weitere Grundstücke gekauft werden, um das Areal ganzheitlich entwickeln zu können.