MOZ

Zollbrücke (MOZ) "Kaum hat 2020 begonnen, da gibt es auch schon die erste Neuigkeit: Ab dem Saisonstart am 27. März wird unser Theaterrestaurant, die Randwirtschaft, vom Ökodorf Brodowin betrieben", verkünden Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann, die beiden Betreiber des "Theaters am Rand".

"Die engagierten und erfahrenen Powerfrauen des bekannten Bio-Betriebes werden Sie künftig mit gesunden und leckeren Köstlichkeiten der Region verwöhnen. Nach umfangreichen Recherchen behaupten wir sogar vorsichtig, aber stolz: Die Randwirtschaft wird Deutschlands einzige bio-zertifizierte Theatergastronomie", so die beiden Theatermacher. Ebenfalls neu, fast druckfrisch, ist der Spielplan für das Frühjahr 2020. Alle Vorstellungen bis Anfang Juni sind auf der Homepage www.theateramrand.de zu finden, im März und April können schon Plätze reserviert werden.

Schimmelreiter und Ökofilm

Saisonbeginn ist am 27. März mit "Der Schimmelreiter": In Christian Schmidts Inszenierung nach Theodor Storms packender Novelle können die Besucher eine ungewöhnliche Bühnentechnik erleben: Die Naturgewalten krachen, scheppern und spritzen. Saatguttauschbörse und Ökofilmtour: Theatergärtnerin Ute Boekholt spricht zum Thema Naturgärten, danach folgen zwei kritische Filme: "Fleisch um jeden Preis" und "Wie schaffen wir die Agrarwende?" Ostern wird musikalisch – zu erleben sind gleich vier interessante Projekte: Ringelnatz miez Ningeljazz – eine kreative Hommage an Joachim Ringelnatz, Ticvaniu Mare – osteuropäischer Brass und Monsieur Pompadour – frischer Swing aus Berlin, dazu das fliegende Märchenorchester für Kinder. Am 19. April ist Tag der offenen Tür: Beim Blick hinter die Kulissen können Besucher das Theater am Rand kennenlernen. Erste Premiere der Saison ist am 2. Mai: Christian Schmidt inszeniert "Vor dem Fest" nach dem preisgekrönten Roman von Saša Stanišic.

Reservierungen sind per E-Mail unter info@theateramrand.de und telefonisch unter 0334457 665 21 möglich.