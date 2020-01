Oliver Schwers

Wolletz (MOZ) Im Foyer des alten Mielke- Jagdschlosses ist kein Platz: Also müssen die Angestellten der Wolletzseeklinik, die aus allen Bereichen des Hauses geströmt kommen, nach draußen. Erst ziehen sie mit Pfeifkonzert durchs Verwaltungsgebäude auf den herrschaftlichen Balkon hinaus. Doch auch dort wird es zu eng. Der Trupp marschiert nach unten auf die Terrasse, gefolgt von der Klinikchefin, Ver.di-Gewerkschaftssekretären und Vertretern des Arbeitgeberverbands.

Vor der Fassade intoniert Gewerkschaftssekretär Ivo Garbe im Chor die vier Buchstaben "TvÖD". Genau den wollen die nichtärztlichen Beschäftigten der weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Reha-Klinik. Bisher herrscht eine Tarifregelung im Hause, mit der die Gewerkschafter unzufrieden sind. In den Verhandlungen 2016 wurde eine jährliche Anpassung der Löhne um 1,3 bis 1,5 Prozent beschlossen, ebenso eine Entgeltordnung.

Doch jetzt soll es nicht mehr um kleine Summen gehen, sondern ums Große. Eine kräftige Lohnerhöhung erwarten die streikbereiten Mitarbeiter noch dieses Jahr. Strategisch haben sie den Tarif des öffentlichen Dienstes im Blick. Der Abstand dazu aber ist enorm. Nach dreijähriger Ausbildung würde eine Fachkraft derzeit 2100 Euro Brutto bekommen, 700 Euro weniger als bei einem Arbeitgeber mit Anlehnung an TvÖD. Außerdem pochen Gewerkschafter auf die bereits im Dezember erhoffte Einmalzahlung von 500 Euro. Ivo Garbe weiß, dass die Verhandlungen schwierig werden, doch ihm geht es auch um Wertschätzung der Arbeit. "Ich würde gern auf der Stelle die Entgelte erhöhen, doch das ist in der Reha nicht einfach", sagt Klinikchefin Christin Walsh zu ihren Beschäftigten. Es gehe nicht so schnell, wie man es sich wünsche. Die Verwaltungsdirektorin hat erste Gehaltstabellen vorgelegt.

Appell an die Politik

Doch die würden in eine Sackgasse führen, so das Urteil der Gewerkschaftssekretäre. "Der Arbeitgeber hat noch keinen Weg aufgezeigt", sagt Ivo Garbe. Die Unterschiede zum TvÖD seien einfach enorm. Damit steckt die Verwaltungschefin ähnlich in der Klemme wie die Chefs der Volkssolidarität vor wenigen Monaten. Denn die Refinanzierung der Reha wie auch der Pflege läuft über Dritte. In diesem Fall über die Krankenkassen. Insofern ist der Protest der Angestellten auch eine Unterstützung für den Arbeitgeber, der schon wegen des Fachkräftemangels gern mehr zahlen würde, und damit ein Appell an die Politik zur besseren Finanzierung. Bei der Volkssolidarität hat das funktioniert, weil die Pflege inzwischen deutschlandweit bessergestellt werden soll. Dort entstand sogar ein Manteltarif für Brandenburg.