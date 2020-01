dpa

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg wird in den kommenden Tage ein Wechsel aus Wolken und Regen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, wird am Mittwoch neben einer starken Bewölkung auch mit gelegentlichem Regen, teils sogar Schneeregenschauern gerechnet.

Nur im Süden Brandenburgs soll es die meiste Zeit niederschlagsfrei bleiben. Die Höchstwerte liegen bei vier bis sechs Grad.

Der Donnerstag soll laut Meteorologen bedeckt und zunächst regnerisch werden. Ab den Nachmittagsstunden kann es dann längere trockene Abschnitte geben. Die Temperaturen steigen auf fünf bis acht Grad. Die dichte Wolkendecke über Berlin und Brandenburg soll laut DWD auch am Freitag bestehen bleiben. Mancherorts kann es wieder gelegentlich regnen, dazwischen sind längere trockene Phasen nicht ausgeschlossen. Zudem soll es bei neun bis 13 Grad sehr mild werden.