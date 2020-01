Simone Weber

Brandenburg/Rathenow 283 Musikschüler stellten sich am vergangenen Wochenende beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" dem fachkundigen Urteil der Juroren aus mehreren Bundesländern. Zum 13. Mal richtete Rathenow, unter Vorsitz der Bereichsleiterin der Kreismusikschule für das Westhavelland, Anke Heinsdorff, den Regionalwettbewerb Brandenburg West aus. Bewertet wurde in insgesamt zehn unterschiedlichen Kategorien. Aus Brandenburg an der Havel waren in diesem Jahr insgesamt vier junge Musikschüler vertreten, besonders stark in der Kategorie "Klavier".

Hier spielte auch Yan Le der Jury vor. Mit 24 Punkten vertritt er Brandenburg zum Landeswettbewerb vom 19. bis 21. März in Cottbus. Die Höchstpunktzahl von 25 Punkten bekamen die Pianistinnen Sinaida Alexandra Shcheglova, die ihr Instrument auf der Musikschule Fanny Hensel in Berlin erlernt, und Polina Penelope Braun von der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark. Beide Schülerinnen fahren ebenfalls zum Landeswettbewerb. Die Sängerin Elisabeth Zadorozhna erreichte zudem mit 22 Punkten einen 1. Preis in ihrer Kategorie.

"Der Wettbewerb kennt keine ’Besiegten’, er ist offen, fair und ein gemeinsames musikalisches Erlebnis. ’Jugend musiziert’ bedeutet mehr: Das größte ist wohl die Liebe zur Musik im Menschen hervorzubringen", so Regionalausschussvorsitzende Anke Heinsdorff bei der Urkundenübergabe. Und weiter: "Seid stolz auf euch, auch wenn nicht auf jeder Urkunde die Höchstpunktzahl steht!"

"Die Schüler haben durchgängig auf hohem Niveau vorgespielt. Es ist auch spannend, die Entwicklung einzelner Schüler über die Jahre zu sehen", sagte Jury-Mitglied Christoph Lipke.

Zur Übergabe der Urkunden im Theatersaal des Kulturzentrums spielte das Jugendblasorchester der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark unter Leitung von Martin Aust unter anderem Filmmusik und unterhielt die Zuhörer mit ihrem ebenso humorvollen Spiel toll.

Alle Ergebnisse und weitere Informatione sind unter www.jumu-bb.de nachzulesen.