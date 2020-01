Am Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf gibt es knapp 60 aktive Floorball-Spieler. Die Mädchen und Jungen kommen aus allen Altersklassen. © Foto: Steffen Kretschmer

Von Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Eher durch Zufall entfachte Dr. Arnim Sotzko vor vielen Jahren das Floorball-Fieber am Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium. 2012 fand der Lehrer im Geräteraum der Sporthalle ein paar Schläger für Grundschüler, die der Hockeyverband einigen Schulen zur Verfügung gestellt hatte. Zum Ausprobieren reichte das Equipment.

Der damalige Schüler Niklas Raschke, der mittlerweile 21 Jahre alt ist und als Trainer der Schulteams fungiert, war einer der Ersten, die sich damals mit Ball und Schläger versuchten. "Wir haben angefangen, mit einem Tennisball zu spielen, weil wir nichts anderes hatten. Die Tore haben wir selbst gebaut – natürlich mit den falschen Maßen." Nach und nach habe die Sache Fahrt aufgenommen. Zunächst gab es einen richtigen Polyethylen-Ball. Dieser hat 26 Löcher, wiegt nur 23 Gramm und hat einen Außendurchmesser von 72 Millimetern."Wir haben zunächst im Schulsport angefangen, trafen uns dann aber auch mal samstags und irgendwann fest an einem Tag in der Woche."

2015 nahmen die Puschkiner erstmals am Schulcup teil. Und das gleich als Gastgeber. Ein Hauch von Highschool-Sport wehte durch die Halle. Jubelnde Schüler auf den Rängen und aus dem US-Sport bekannte Hymnen aus den Boxen sorgten für eine atemberaubende Atmosphäre. "Wir haben nicht so gut abgeschnitten, aber viel Erfahrung gesammelt", erinnert sich Raschke.

So wurde Floorball in Hennigsdorf immer populärer. Viele Schüler besorgten sich Schläger und die nötige Kleidung. "Wir hatten Zuspruch aus allen Altersklassen und konnten es mehr und mehr aufziehen", berichtet der heutige Floorball-Beauftragte. Dieser betreut Teams in drei Altersklassen und vier Zeitstunden pro Woche. "Das ist gegenüber anderen Schulen ein großer Vorteil." Ergebnis: 2019 holten die Hennigsdorfer beim Landesfinale in Potsdam zwei erste und einen zweiten Platz. "Die Teilnahme am Bundesfinale ist auch in diesem Jahr unser Ziel", so Raschke – der betont, dass Floorball kein Bestandteil des Schulwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" ist. Vielmehr laufe alles über den Floorballverband.

Diesem gehören in der Region nur wenige Mannschaften an. Raschke: "Mit der Vereinsdichte ist es schwierig. Potsdam und Rangsdorf haben Mannschaften. In Oranienburg gibt es den Familiensportverein, der aber noch in den Kinderschuhen steckt." In der Hauptstadt bestimmen Tegel und Siemensstadt das Niveau. Mit den Rockets aus Tempelhof gibt es einen Bundesligisten.

Nun in Hennigsdorf die Nationalmannschaft begrüßen zu können, seit laut Raschke eine tolle Sache. "Da sind wir durch das Projekt ,Floorball macht Schule’ einbezogen worden." Der Besuch der Bundesauswahl hatte zur Folge, dass aus Berlin ein richtiges Bandensystem geliefert wurde. Bedingungen, die es am Puschkin-Gymnasium nicht gibt. "Wir nutzen Bänke, um das Feld zu begrenzen. Aber wir sind an dem Thema dran." Im Gegensatz zur Nationalmannschaft spielen die Puschkiner allerdings auf dem Kleinfeld und nur mit vier statt sechs Akteueren pro Team.

Vom eigenen Sprung auf der Karriereleiter hat Niklas Raschke übrigens nie geträumt. "Ich habe selbst aktiv gespielt. Nun ist die Aufgabe in Hennigsdorf aber genau mein Ding." Aus Angst, das Thema Floorball könne irgendwann versanden, "riss ich den Hut an mich". Bereut habe er diesen Schritt nie. "Ich habe sehr viel Spaß. Und solange die Nachfrage da ist, höre ich auch nicht auf." Bei seiner Arbeit würden ihn zwei Zehntklässler unterstützen. "Aktiv sind 60 Schüler aus allen Jahrgängen, Jungen und Mädchen gemischt. Freitags rücken gut 40 Leute zum Training an. Und das freiwillig nach der Schulzeit und ohne Aussicht auf eine Bewertung. Wir machen das, weil wir Spaß am Spiel haben."

Sehr zur Freude von Rektor Uwe Mirau. "Bei den Wettkämpfen sind die Teams erfolgreich unterwegs. Das hilft den Schülern, um motiviert weiterzumachen." Es sei phänomenal, wie es Niklas Raschke schaffe, seine Schützlinge technisch so gut auszubilden, dass sie sogar im Wettstreit mit Sportschulen bestehen. Der Besuch der Nationalmannschaft werde dazu beitragen, dass die Begeisterung aufrecht erhalten werden kann. "Die Schüler konnten mal gucken, wie es die besten Spieler machen." Mirau hofft, dass sich das Nationalteam noch einmal in Hennigsdorf sehen lässt. "Es wäre toll, wenn es für unsere Schulmannschaft die Möglichkeit gibt, mit diesen Spielern mal auf dem Feld zu stehen."