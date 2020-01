René Wernitz

Rathenow (MOZ) Aluminium könne in Lebensmittel übergehen, wenn man salz- und säurehaltige Lebensmittel, z.B. Zitronen, Tomatenmark oder Gewürzgurken, mit Alufolie abdeckt, so Katrin Hofschläger, in Diensten der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) stehende Ernährungsberaterin in Rathenow. Durch chemische Reaktionen werde die Folie einfach aufgelöst. Alufolie und Behälter müssten deshalb einen Hinweis auf sichere und sachgemäße Verwendung tragen.

Laut Hofschlägers weiteren Angaben, wird Aluminium, welches über Lebensmittel aufgenommen wird, durch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) nicht als akut gesundheitlich bedenklich eingestuft. Der größte Teil werde über die Nieren ausgeschieden. "Ob Aluminium Demenz oder Brustkrebs begünstigen kann, dafür fehlen den Wissenschaftlern noch einwandfreie Beweise", so die Beraterin. Verpackungsmaterialien aus Aluminium, wie Kaffeekapseln, Joghurtbecher – oder Deckel und Getränkedosen seien unbedenklich, da diese eine extra Beschichtung hätten.

Katrin Hofschläger rät: "Verwenden Sie keine Alufolie zum Abdecken von salz -oder säurehaltigen Lebensmitteln. Bewahren Sie in Alufolie eingewickelte Lebensmittel nicht lange im Kühlschrank auf.Grillen Sie Lebensmittel nur kurz in Aluschalen, salzen Sie im Anschluss. Achten Sie auf die Hinweise für sichere und sachgemäße Verwendung. Verzehren Sie möglichst selten Mahlzeiten aus unbeschichteten Aluschalen."