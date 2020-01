Benjamin Herrmann

Brandenburg Brandenburg. Zum Gespräch unter mehreren Augen lud Simone Haack in die Kunsthalle Brennabor zur Vernissage ihrer neuen Ausstellung "Sekundenschlaf" ein. Weitgehend zeichnet Haack Porträts von Kindern, deren Mimik nicht auf den ersten Blick zu entschlüsseln sind. Die Orte, in denen sie sich bewegen, sind leer, nichts soll von dem Eindruck der Gestalten ablenken. Die Schönheit liegt im Detail ihrer Gemälde, durch Licht- und Farbeffekte in den Gesichtern der Kinder schafft Haack, eine gewisse Stimmung zu erzeugen, die vom Betrachter zumeist als unheimlich und hinterhältig angesehen wird. Auch die schillernden Farben der weit aufgerissenen Augen im Kontrast zur bleichen Haut der Kinder lässt das Publikum spüren, dass die Kinder auf unangenehme Art und Weise in die Welt des Betrachters zu blicken scheinen. Knapp 70 Werke stellt die Berliner Künstlerin vor, der Name "Sekundenschlaf" beschreibt ein düsteres und gefährliches Gefühl, wie es auch die Bilder erzeugen. Der Kurator der Ausstellung ist Christian Kneisel, der Haacks Bilder als ein "Geschenk für alle" beschreibt. Seit längerer Zeit habe er Haack darum gebeten und nun hat es endlich geklappt die "Seherlebnisse" in Form einer Ausstellung in die Havelstadt zu holen. Vor der Finissage am 28. Februar um 18 Uhr, gibt es, neben den normalen Öffnungszeiten der Kunsthalle, am Sonntag, 9. Februar, ab 13 Uhr einen Workshop "Das Bild des Menschen" in Zeichnung und Malerei von und mit Simone Haack mit anschließendem Künstlergespräch um 16 Uhr.