Tilman Trebs

Glienicke/Schönfließ (MOZ) Erneut ist am Montag in Wohnungen in Oberhavel eingebrochen worden. Betroffen waren Gebäude in Schildow und Schönfließ.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hebelten Unbekannte am Montag zwischen 16.20 und 22.30 Uhr die Terrassentür eines Reihenhauses am Sonnenblumenweg in Glienicke auf und stahlen aus dem Gebäude Bargeld und Schmuck.

Am Schönfließer Goldregenweg bemerkte eine Anwohnerin gegen 17.30 Uhr auf dem Weg nach Hause, dass eine Fensterscheibe ihres Hauses eingeschlagen worden war. Außerdem hörte sie noch Geräusche aus ihrer Wohnung. Die Frau eilte zum Nachbarn, um die Polizei zu alarmieren. Die Beamten konnten die Täter zwar nicht mehr stellen, aber unter anderem DNA-Spuren sichern.

In beiden Einbruchsfällen ermittelt die Kripo.