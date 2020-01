red

Bad Belzig Vom 3. bis 5. Februar findet im CVJM Jugendladen, Straße der Einheit 46 ein Tanz-/Musik-/Theater-/ HipHopWorkshop statt. Die gemeinnützige Organisation "Heartbeat", die durch Musik und Kunst junge Menschen stark machen wollen, kommen aus Frankfurt am Main mit einem Kreativbus angereist und bieten Workshops in Tanz, Theater, Chor, Band, Songwriting an. Der Workshop ist offen für alle Schüler der 7. bis 12. Klasse! Neugierig geworden? Dann nichts wie hin am Montag von 13.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr und Mittwoch 13.00 bis 20.00 Uhr (mit gemeinsamen Essen).