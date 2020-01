Tilman Trebs

Glienicke/Schildow (MOZ) Erneut sind in Oberhavel Bauteile von Lieferwagen vom Typ Renault Master gestohlen waren. Betroffen waren insgesamt drei Fahrzeuge in Glienicke und Schildow.

In Glienicke schlugen die Diebe nach Angaben der Polizei vermutlich am Wochenende vor einem Autohandel an der Leipziger Straße zu. Dort wurden die Rußpartikelfilter von zwei Lieferwagen demontiert und gestohlen. Mitarbeiter des Autohauses bemerkten den Diebstahl am Montag.

Von einem an der Schildower Heidestraße gestohlenen Renault Master stahlen die Diebe den kompletten Katalysator. Das Fahrzeug wird von einer Gartenbaufirma genutzt, die den Schaden am Montag feststellte.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei der Gesamtschaden wird mit rund 12 000 Euro angegeben.