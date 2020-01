Ingmar Höfgen

Potsdam/Rathenow Endet der erste Raub des Rathenowers Jonas B., seine erste Straftat überhaupt, mit einer fünfjährigen Haftstrafe? Darüber hat das Landgericht Potsdam zu entscheiden – am 4. Februar soll das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hat diese hohe Strafe für den damals 19-Jährigen und auch für zwei Rathenower Mittäter gefordert. Zwei Verteidiger beantragten dagegen Freiheitsstrafen im bewährungsfähigen Bereich – also maximal zwei Jahre -, einer beantragte Freispruch.

Was war passiert? Im August 2016 soll B. gemeinsam mit Kevin A. und Peter V. in eine Wohnung in der Georgi-Dimitroff-Straße eingedrungen sein und den dort lebenden S. getreten und mit einem Teleskopschlagstock geschlagen haben. Während A. sich auf den Boden liegenden Geschädigten gesetzt und mit den Knien seine Oberarme runtergedrückt habe, hätten die beiden anderen die Wohnung durchsucht. B. soll laut Staatsanwaltschaft eine Uhr und zwei Armbänder im Gesamtwert von 265 Euro sowie 150 Euro Bargeld entwendet haben. Zudem soll B. dem Geschädigten ein Messer an die Kehle gehalten haben und ihm mit einem Wiedersehen gedroht haben, wenn er ihn noch einmal mit seiner ehemaligen Freundin L. sehe.

Für den Staatsanwalt haben sich alle Vorwürfe an den vier Tagen der Hauptverhandlung bestätigt – und die Mindeststrafe für einen Raub mit Waffen liegt bei fünf Jahren. Einen sogenannten minder schweren Fall wollte er nicht annehmen. Schon das Eindringen nachts in eine fremde Wohnung stelle eine schwere Straftat dar.

Der Ankläger hatte dabei auch die Folgen beim Opfer im Blick. Mehrere Wochen lang habe es sich nicht in seiner Wohnung aufhalten können, sei danach oft auf Montage gefahren. Jugendstrafrecht wollte er für den damals Heranwachsenden nicht angewendet sehen: Es sei ein normaler Raub, nichts jugendtypisches. Für den Staatsanwalt war ein vermeintlicher weiterer Hintergrund der Tat im Dunkeln geblieben – er vermutete, dass es um Drogen gegangen sein könnte.

B., heute 23 Jahre alt, hatte die Tat teilweise gestanden. Er sei mit zwei weiteren Tätern, die er nicht nannte, in die Wohnung eingedrungen, aber ohne Teleskopstock und Messer. Auch gestohlen habe er nichts, das sei auch nicht geplant gewesen. Als Motiv für die Tat hatte er neben dem Treffen des S. mit seiner Ex-Freundin auch einen abgetretenen Außenspiegel genannt. Er wollte S. zur Rede stellen und habe allein auf ihn eingeschlagen. Die beiden anderen Angeklagten, der jetzt 25-jährige A. und der 30-jährige V., hatten zu den Vorwürfen geschwiegen. B. und A. hatten keine Vorstrafen aufzuweisen, V. nur einige, die aber nichts mit Gewalt zu tun hatten.

Die Verteidiger der drei Angeklagten wiesen vor allem auf Widersprüche in der Aussage von S. hin, dem sie starke Tendenzen unterstellten, die Angeklagten zu belasten. Eines der beiden Armbänder habe sich in der Wohnung wieder angefunden. An die Stückelung der verschwundenen 150 Euro erinnerte er sich zweimal unterschiedlich – er wisse wohl gar nicht, welche Summe er bei sich gehabt habe. Bei der polizeilichen Vernehmung konnte er das Messer beschreiben, in der Verhandlung sich nicht einmal mehr daran erinnern – so lauteten die Vorwürfe. Am Opfer hätten sich auch keine Schlagspuren mit dem Teleskopstock befunden, von dem ein Teil auf dem Treppenhaus aufgefunden worden war.

Der Geschädigte S. hatte in der Verhandlung beide Mittäter wiedererkannt. Bemerkenswert: Der dritte Täter hatte im August 2016 eine Maske auf. Es sollen aber die dunklen Augen und eine Haarlocke gewesen sein, die für S. wohl so unverwechselbar waren, dass er sich dreieinhalb Jahre nach der Tat auf den auf der Anklagebank sitzenden V. festlegte. Überhaupt verstand V.s Verteidiger, der auf Freispruch plädierte, gar nicht, warum sein Mandant auf der Anklagebank gelandet war. Es war eben jene Frau L., um die sich das Geschehen vorgeblich drehte, die gehört haben will, dass V. der dritte Mann gewesen sei. Dazu kam die fragliche Wiedererkennung.

Zuletzt hatte V. mehrere Zeugen benannt, die ihn an jenem Tag gesehen haben sollen und die in Potsdam aussagten. Schließlich geschah die Tat an einem besonderen Tag – jene Rathenower Kneipennacht im August 2016, als es zwei konkurrierende Kneipennächte gab. Auch hier wird die Herausforderung für die zwei Berufsrichter und zwei Schöffen darin bestehen, die Erinnerungen von über 30 Monate zurückliegenden Zusammentreffen zu bewerten.

S. ließ sich als Nebenkläger durch einen Anwalt vertreten. Der bemerkte, dass es kein Wort des Bedauerns während der Hauptverhandlung gegeben hatte. B versicherte danach noch, dass es ihm wahnsinnig leid tue. Am 4. Februar wird das Gericht entscheiden, ob er und die beiden anderen in Freiheit bleiben dürfen.