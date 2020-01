Th. Messerschmidt

Päwesin (BRAWO) Das Beetzsee-Revier zieht die Menschen seit Tausenden Jahren an. Siedelten am Oberen Beetzsee bereits in der Altsteinzeit Rentierjäger, zählt Päwesin heute fast 600 Einwohner und Tausende Besucher. Zur wachsenden Popularität trägt das 2003 gegründete Buddhistische Kloster samt Friseur, Laden und Klosterbäckerei in der Brandenburger Straße bei. Ein weiterer Publikumsliebling bahnt sich in der abzweigenden Fischerstraße an – im Hinterland eines hübschen Herrenhauses, das sich 1880 ein wohlhabender Landwirt bauen ließ und das im Jahr 2000 ein großartiger, weitgereister Musiker als Sanierungsfall erwarb. Familie Wasser wollte hier sesshaft werden und die Kultur im Ort beflügeln.

Mit Flügeln kennt sich Frank Wasser aus. "Der aus Trier stammende Pianist bereist als Solist und Kammermusiker Konzertorte weltweit. Allein in den letzten Jahren führten ihn seine Engagements in mehr als 30 Länder", gibt seine Biografie auf www.frankwasser.de preis. "Ja, ich war 25 Jahre ständig in der Welt unterwegs, bis ich vor fünf Jahren die Geschäftsführung und künstlerische Leitung von Schloss Ribbeck angeboten bekam. Das war wie eine Vollbremsung, aber auch eine große Chance. Ribbeck ist ein tolles Zentrum, um Kultur lebendig zu machen", gesteht der Wahl-Havelländer, den einst eine geniale Musikidee hier verwurzelte: 1999 gebar er die "Havelländischen Musikfestspiele". Ein internationales Musikfestival in Brandenburg. Seitdem werden jährlich an besonderen Spielorten rund 50 Konzerte gegeben. Seit fünf Jahren unter Regie von Madleen Fox, der Tochter von Frank Wasser. Er selbst gibt sich Ribbeck und Päwesin hin, reist "maximal noch einmal im Monat zu Gastspielen in der Welt", hat sogar auf angebotene Tourneen in Brasilien und China verzichtet. Wohl auch, um dem Havelland eine weitere Kulturstätte hinzufügen zu können, "an der sich die Menschen wohlfühlen sollen." Und zwar hinter dem sanierten Familienhaus. Wo sonst in dem eigens dafür angelegten Konzertgarten, viermal im Jahr Konzerte viele Musikfreunde zusammenführen, ist mit EU-Förderung der einstige Kälberstall zu neuem Leben erwacht, "wobei der Erhaltungszustand konserviert wurde. Der STALL sollte Stall bleiben." Verständlich. Die alten eisernen Trägersysteme passen grandios ins kulturelle Ensemble, wie auch die Sammlung ostdeutscher Kunst an den teilverputzten Ziegelwänden. Am 2. Februar 2020 wird der "STALL" für die Öffentlichkeit mit einem Konzert von Detlef Bensmann (Saxofon), Wolfgang Bensmann (Fagott), Christoph von Weitzel (Gesang) und dem Gastgeber selbst eröffnet. Mehr noch: es gibt die große Wasser-Musik. Frank Wasser wird mit seinem Vater Georg (der dieses Jahr 90 wird) in die Tasten greifen. Vierhändig ist kein Problem, denn zwei Flügel zählen in dem dank Fußbodenheizung wohltemperierten "STALL" zum Inventar. Der bietet 100 Gästen Platz, wartet nebenan mit kleiner Küche und geräumigem Ausschank auf, wobei sich – wie im darüber liegenden Arbeitszimmer – der herrliche Blick aufs wasserdurchzogene Grün offenbart. Entspannung und Inspiration sind hier garantiert. Wie auch nun regelmäßig Kultur in Päwesin. Bis zu 14 Veranstaltungen im Jahr soll es im STALL geben, "vieles auch für die Kinder aus unseren Dörfern", signalisiert Frank Wasser. Marionetten- und Puppentheater sind in Planung sowie Vorlesungen und Konzerte – "darunter Gesprächskonzerte, damit Menschen die Chance haben, Kunst richtig kennen zu lernen", so Frank Wasser.

Die Chance auf Karten für das STALL-Eröffnungskonzert bot sich zu Wochenbeginn noch unter www.stall.events; die selbe Adresse hilft, über Folgetermine im Bilde zu bleiben.