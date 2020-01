BRAWO

Brandenburg "Die schöne Brandenburgerin" ist zurück im Brandenburger Wochenblatt. Verlagsweit ist sie in unserem Märkischen Medienhaus, das das Land Brandenburg wöchentlich mit einer Gesamtauflage von rund 1,6 Mio. Tages- und Anzeigenzeitungsexemplaren versorgt, ein Dauerbrenner. Darum wollen wir uns mit den Schönheiten aus dem BRAWO-Revier nicht länger zurückhalten und rufen zum Mitmachen auf.

Wie die Vorstellung aussehen kann, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem Gebiet des Märkischen Sonntags: Die 26-jährige Sabina wohnt in Petershagen/Eggersdorf. Nach dem Abitur war sie für ein halbes Jahr Au Pair in Spanien. "Zurück in Deutschland habe ich dann meine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und nebenbei ehrenamtlich mit Kindern mit Beeinträchtigungen gearbeitet", schreibt sie. Außerdem engagiert sie sich für den Tier- und Umweltschutz. "Letztes Jahr habe ich mir meinen Traum erfüllt, in Südafrika für drei Monate einige Freiwilligenprojekte mit dem Fokus Tierschutz zu unterstützen. Und wenn ich mal nicht unterwegs bin, arbeite ich in einer Kita." In ihrer Freizeit geht sie zum Boxen oder ins Fitnessstudio. "Ich verbringe außerdem liebend gerne meine Zeit in der Natur zusammen mit meinem Hund." Auch Familie und Freunde sind ihr sehr wichtig. "Manchmal ist es gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen."

Und nun sind die schönen Brandenburgerinnen im BRAWO-Land gefordert. Zählen Sie dazu und sind wenigstens 18 Jahre alt, dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse redaktion-brb@brawo.de.

Jede Woche wird eine Kandidatin vorgestellt und am Monatsende online zur Wahl "Die schönste Brandenburgerin des Monats" gestellt. Wer das Voting für sich entscheiden kann, ist für die Jahres-Wahl qualifiziert, hat somit Chancen auf den großen Titel "Die schönste Brandenburgerin des Jahres" und einen attraktiven Preis. Viel Spaß beim Mitmachen wünscht Ihr BRAWO-Team!