Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Landrat Rolf Lindemann hat am Mittwoch eine Reha-Kur in der Uckermark angetreten. Gegenüber der Märkischen Oderzeitung erklärte er, dass er danach seine Amtsgeschäfte wieder aufnehmen will. "Davon gehe ich ganz fest aus", so Lindemann. Nach derzeitigem Stand werde die Kur drei bis vier Wochen dauern. Einen genauen Termin, wann er wieder im Büro sitzen werde, will Rolf Lindemann aber nicht nennen. Das sei vom Heilungsverlauf und dem ärztlichen Rat abhängig.

Beim Neujahrsempfang des Kreises am 5. Januar hatte Kreistagsvorsitzender Dr. Franz H. Berger berichtet, dass Lindemann plötzlich erkrankt ist. Er sei am 30. Dezember mit einem Rettungsfahrzeug ins Klinikum Markendorf eingeliefert worden, bestätigte Rolf Lindemann. Dort sei ein Hinterwandinfarkt diagnostiziert worden, den er wahrscheinlich schon zwei Tage zuvor erlitten habe. Es seien ihm zwei Stents gesetzt worden, so dass die Durchblutung des Herzens wieder gewährleistet sei. Bei der Kur sei es nun das Ziel, möglichst wieder die normale Leistungsfähigkeit des Herzens herzustellen.

Vertretung klar geregelt

Es sei ihm bewusst, so Rolf Lindemann, dass er trotz des Infarkts Glück gehabt habe, dass seine Gesundheit wieder hergestellt werden könne. Ihm sei auch klar, dass er für deren Erhaltung künftig mehr tun müsse. "Sport wird in meinem Leben eine wichtigere Rolle spielen", sagt Rolf Lindemann.

Vertreten wird der Landrat bis zu seiner Genesung vom 1. Beigeordneten Sascha Gehm. Das ist ein normales Prozedere, wie es auch in Urlaubszeiten gilt. Außerdem werden die anderen Beigeordneten und Dezernenten einzelne Aufgaben übernehmen. Sascha Gehem wird Rolf Lindemann auch in der Landes-Taskforce Tesla vertreten. Zudem, so erklärte Rolf Lindemann, bestehe bei wichtigen Fragen jederzeit die Möglichkeit der direkten Absprache mit ihm. Davon werde man aber möglichst sparsam Gebrauch machen.