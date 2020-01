Silvia Passow

Börnicke "Es ist das dunkelste Kapitel in der Geschichte Börnickes", sagt Robert Pritzkow am Montag. Pritzkow ist seit Mai letzten Jahres stellvertretender Ortsvorsteher in Börnicke. Einen "Alt-Börnicker" nennt er sich selbst, was aber eindeutig nicht mit seinen Lebensjahren zu erklären ist.

Pritzkow erzählt, wie ein ins Dorf Zugezogener ihn ansprach. Er habe gehört, es habe hier einmal ein Konzentrationslager gegeben. Was denn da dran sei? Pritzkow bestätigte, ja, hier gab es einmal ein KZ. Der neue Mitbürger wollte nun genaueres wissen, fragte weiter. "Da merkte ich, dass ich eigentlich nur so etwas wie ein Halbwissen besaß", erzählt Pritzkow weiter und recherchierte. Mehr noch, er initiierte die Kranzniederlegung und das Gedenken an diesem Ort, am letzten Montag, 27. Januar, dem Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus. Zehn Menschen wurden hier ermordet. Zehn, von denen wir wissen. Ohne Zahl und manchmal auch Namen bleiben jene, die später an den Folgen der Misshandlungen starben.

Gemeinsam mit Bürgermeister Manuel Meger (LWN+Bauern) legt Pritzkow den Kranz vor den Gedenkstein. Auch Elke Nemerich (SPD), erste Beigeordnete im Landkreis und der Landtagsabgeordnete Johannes Funke (SPD) sind der Einladung Pritzkows gefolgt. Einige Einwohner des Ortes kommen, manche mit Blumen, die sie vor dem Stein ablegen. Unter ihnen Volker Mueller vom Humanistischen Freidenkerbund. Mueller hatte sich in der Vergangenheit immer wieder mit der Geschichte des Ortes befasst.

Pritzkow beschreibt die Zustände im Lager anhand von Zeugenaussagen aus jener Zeit. Er hat umfassend recherchiert, was nicht leicht war, wie er sagt. Zwischendurch musste er die Zeitzeugnisse zur Seite legen, sagt er und schildert, wie sehr ihn die Recherche mitnahm. Es sind nicht mehr viele Dokumente vorhanden. Pritzkow gelang es, die Namen von fünf der Todesopfer zu recherchieren. Hans Locka, Friedrich Lippmann, Ernst Walter, Michael Kukurudza und Erich Haasch. Die Gewalttätigkeit der SA-Männer endete keineswegs an den Mauern der zum KZ umfunktionierten Zementfabrik. Pritzkow fand Dokumente, die belegen, dass auch die Bevölkerung in Börnicke unter Übergriffen zu leiden hatte.

Auch Bürgermeister Manuel Meger berichtet von den Verhältnissen im Lager. Schutzhaft, nannte man den Aufenthalt und stellte die Kosten dafür in Rechnung. 1,50 Mark pro Tag mussten die Inhaftierten oder deren Familien zahlen. Und Meger erinnert an das Schicksal von Karl Thon, der im August 1933 von SA-Schergen gewaltsam verschleppt, gefoltert und schließlich ermordet wurde.

Elke Nemerich hat neben den historischen Fakten auch klare Botschaften und dabei. Und Fragen: "Wer von uns wäre heute hier inhaftiert? Ich, als Sozialdemokratin?"

Nach Börnicke kamen zunächst politisch Andersdenkende, Kommunisten, Sozialdemokraten. "Nationalsozialismus reduziert sich auf die Formel: Ausschalten, was nicht passt", sagt sie weiter. Unbegreiflich, dass auch heute noch Personen ihr Unwesen trieben, die das Geschehene leugnen oder schlimmer noch, gutheißen, sagt sie weiter. Nemerich warnt vor der Verrohung der Sprache, eine Vorstufe, schnell werde aus verbaler physische Gewalt. Und auch sie geht auf den Mord an Karl Thon ein. "Ich glaubte mich dazu berechtigt", wird später einer der Männer sagen, die den Nauener Thon erschlugen. Es braucht keinen feuchtkalten Morgen im Januar, um den eisigen Schauer zu spüren, den eine solche Rechtfertigung auszulösen vermag.

Auch Johannes Funke hat historische Fakten dabei. Er sagt: "Unser Gedenken, unser Erinnern ist nicht abhängig vom schieren Ausmaß des Schreckens und der absoluten Zahl der Opfer. Es ist jedes einzelne Menschenschicksal, das uns unmittelbar anrührt." Funke erinnert an Oskar Sander, der auch in Börnicke interniert war, das KZ zwar überlebte, doch nur wenige Jahre später an den Folgen der Misshandlungen starb. Und an Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. "Bei allen politischen Differenzen, so unvereinbar die Positionen auch sein mögen, wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind, deren Würde zu achten und zu schützen ist", sagt Funke, mit Blick auf einen schärfer werdenden Ton in Politik und Gesellschaft. Funke bedankt sich ausdrücklich bei Pritzkow für dessen Initiative. "Er hat die Größe, dieses Erinnern in die Hand zu nehmen", sagt er.

Das sich der Gedenkstein für das KZ Börnicke in keinem guten Zustand befindet, sieht und sagt auch Bürgermeister Meger. Er kündigt eine möglichst schnelle Restaurierung des Gedenksteines an. Auch eine Informationstafel würde Meger befürworten. Hierfür bräuchte es Mitstreiter, sagt er. Die zusammengetragenen Informationen könnten ein Startkapital sein. Meger ermutigt alle Anwesenden, sich an dem Projekt zu beteiligen.