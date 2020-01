Auch Pianist Matthias Steiger nimmt am Landeswettbewerb in Cottbus teil. © Foto: Simone Weber

Simone Weber

Rathenow 18 Westhavelländer waren unter den insgesamt 283 Musikschülern, die am Freitag und Samstag in Rathenow zusammenkamen, um im Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" vorzuspielen. In zehn verschiedenen Kategorien stellten sich die jungen Musiker dem Urteil der Juroren, die aus mehreren Bundesländern stammten.

Die Ergebnisse im Regionalausscheid geben den Ausschlag für Delegationen zum Landeswettbewerb Brandenburg. Der Westen des Landkreis wird dort unter anderem von den wettbewerbserfahrenen Pianisten Aaron Huyoff und Lorenz Berbig sowie Riko Hilger, aber auch Matthias Staiger, von der Freien Schule für Musik und Kunst TonArt, vertreten. Sie traten in einer der teilnehmerstärksten Kategorien an - Klavier. Außer diesen vier Musikern fahren drei weitere zum Wettbewerb in die Niederlausitz (19. bis 21. März). Kajsa-Ida Dech aus Hohennauen und die Rathenowerin Antonia Maday gehören dazu. Sie erspielten sich ihre Teilnahme am Landeswettbewerb im Oboen-Duo in der Kategorie Bläser-Ensemble. Antonias ältere Schwester Victoria erhielt für ihr Vorspiel auf der Harfe 24 Punkte, die beste Punktzahl, und das Ticket zum Landeswettbewerb in Cottbus. Von Musikschulleiterin Simone Seyfarth erhielt sie zudem am Freitag den Sonderpreis des Fördervereins der Musik- und Kunstschule Havelland.

Weitere westhavelländische Musikschüler der Musik- und Kunst-Schule Havelland erreichten erste Plätze, wie Albert Miller. Er erspielte am Klavier 24 Punkte, ist aber noch zu jung für den Landeswettbewerb. Das Blechbläser-Ensemble mit Alina Hartmann (Waldhorn), Emil Rentmeister (Waldhorn) und einem jungen Trompeter erzielte mit 21. Punkten einen ersten Platz. "Eine Teilnahme am Landeswettbewerb ist nicht unbedingt das Ziel und gerade auch in der Altersklasse III nicht einfach. Wichtig ist, dass die drei als Trio zusammengewachsen sind und musikalisch sowie sozial viel dazu gelernt haben", so die Rathenowerin Katrin Rentmeister.

"Die Schüler haben durchgängig auf hohem Niveau vorgespielt", sagte Jury-Mitglied Christoph Lipke, Leiter des Jugendblasorchesters Falkensee der Kreismusikschule. "Es ist auch spannend, die Entwicklung einzelner Schüler über die Jahre zu sehen."

Zum 13. Mal richtete Rathenow den Regionalausscheid Brandenburg-West aus. Unterstützt wurde der Wettbewerb wieder durch die Mittelbrandenburgische Sparkasse. 2020 läuft der inzwischen 57. Bundeswettbewerb. Alle Ergebnisse und weitere "Jugend musiziert"-Informationen erhält man auf www.jumu-bb.de.