Simone Weber

Rathenow/Bad Belzig Insgesamt 283 Musikschüler stellten sich am vergangenen Wochenende in zehn verschiedenen Kategorien dem fachkundigen Urteil der Juroren aus mehreren Bundesländern. Zum 13. Mal richtete Rathenow, unter Vorsitz der Bereichsleiterin der Kreismusikschule für das Westhavelland, Anke Heinsdorff, den Regionalwettbewerb Brandenburg West zum, in diesem Jahr 57. Mal ausgetragenen, Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" aus.

Von der Kreismusikschule des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit ihren Standorten in Kleinmachnow, Werder/Havel, Beelitz und Bad Belzig nahmen in diesem vier Schüler der Musikschule in Bad Belzig teil. Besonders stark vertreten war wieder Kategorie "Klavier". In dieser beliebten Kategorie spielte auch Mathilda Hensky aus Görzke, zu ihrer sechsten Teilnahme am Wettbewerb, der Jury vor. Mit 25 erreichte sie die Höchstpunktzahl und einen 1. Preis – wie bereits vor drei Jahren. Mit zehn Jahren darf die talentierte Musikschülerin nun auch als Solistin vom 19 bis 21. März zum Landeswettbewerb in Cottbus fahren. Seit sechs Jahren spielt Mathilda Klavier. Aber auch komponieren kann sie und Violine spielt sie ebenfalls seit ihrem vierten Lebensjahr. Aber bereits in der Kategorie Duo-Kategorie "Klavier und ein Streichinstrument" konnte die damals Achtjährige mit ihrem vier Jahre jüngeren Bruder bereits das erste Mal zum Landeswettbewerb fahren. Aus der Hand des Havelland-Marktdirektors der Mittelbrandenburgischen Sparkasse als Hauptsponsor des Wettbewerbs, Matthias Kremer, erhielt Mathilda für die Höchstwertung in ihrer Kategorie auch den geteilten Sonderpreis der MBS. Bruder Emil nahm dieses Jahr in der Kategorie "Drum-Set (Pop)" teil. Auf dem Schlagwerk erspielte er sich mit 24 Punkten einen ersten Preis und ebenfalls die Teilnahme am Landeswettbewerb. Seit neun Jahren erlernt der 14-Jährige Schlagzeug und auch Klavier.

In der ebenfalls beliebten Kategorie Bläser-Ensemble nahmen Joselien Brenner und Lennard Bücher als Saxophon-Duo erstmals an "Jugend musiziert" teil und erreichten mit 19 Punkten einen 2. Preis. Die 15-jährige Joselien aus Ziesar erlernt ihr Instrument bereits 10,5 Jahren. Auch ihr ein Jahr jüngerer Duettpartner Lennard aus Jerserig (Fläming) spielt seit 8,5 Jahren Saxophon. "Ich wollte bereits schon im letzten Jahr am Wettbewerb teilnehmen. Aber mein Duett-Partner sagte kurzfristig ab", erzählt Lennard. "Seit drei Jahren spielt Joselin und ich seit 1,5 Jahren bei unserer Lehrerin Lea Tullenaar. Sie schlug eine gemeinsame Wettbewerbsteilnahme für dieses Jahr vor."

"Der Wettbewerb kennt keine ’Besiegten’, er ist offen, fair und ein gemeinsames musikalisches Erlebnis. ’Jugend musiziert’ bedeutet mehr: Das größte ist wohl die Liebe zur Musik im Menschen hervorzubringen", so Regionalausschussvorsitzende Anke Heinsdorff zur Urkundenübergabe. "Seid stolz auf euch, auch wenn nicht auf jeder Urkunde die Höchstpunktzahl steht!"

"Die Schüler haben durchgängig auf hohem Niveau vorgespielt", sagt Jury-Mitglied Christoph Lipke. "Es ist auch spannend, die Entwicklung einzelner Schüler über die Jahre zu sehen." Zur Übergabe der Urkunden im Theatersaal des Kulturzentrums spielte das Jugendblasorchester der Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark unter Leitung von Martin Aust unter anderem Filmmusik und unterhielt die Zuhörer mit ihrem ebenso humorvollen Spiel toll.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen sind nachzulesen unter www.jumu-bb.de.

Das zentrale Preisträgerkonzert der Region West findet am 22. Februar, 15.30 Uhr, im Potsdam Museum statt.