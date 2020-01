Manuela Bohm

Strodehne/Potsdam (MOZ) Die Ökofilm-Tour 2020 startete ihre Tournee in der vergangenen Woche mit einem mehrtägigen Programm in der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. In der Filge werden in 70 Orten Brandenburgs Kurzfilme, Dokumentationen und Kino-Filme gezeigt. Darunter 46 Produktionen für alle Altersgruppen und 12 Kurzfilme. Auch ins Westhavelland kommt die Tour, ehe sie am 30. April endet.

"Die Wiese - ein Paradies nebenan" - so ist ein Kino-Naturfilm des Münchener Regisseurs Jan Haft betitelt. Er befasst sich mit der Bewahrung der biologischen Vielfalt und des Artenschutzes. In 90 Minuten zeigt der Film "in opulenten Bildern eine ideale Flora und Fauna im Kontrast zum profitablen Wirtschafts-Grünland der heutigen Zeit", heißt es in der Beschreibung zum Film. Jan Haft befasst sich mit der Blumenwiese, die im Ländlichen fast gänzlich verschwunden sei. Er mahnt an, dass nur mit einer Agrarwende zurückgegeben werden könne.

Dieser Ökofilm wird am Donnerstag, 26. März, in Strodehne gezeigt. Das Gasthaus "Stadt Rathenow" ist erneut Tour-Gastgeber. Um 19.00 Uhr beginnt der Film.

Die Otto-Lilienthal-Grundschule in Rhinow gibt der Filmtour ebenso einen Raum. Am Folgetag, 27. März, setzen sich die Schüler mit ökologischen Themen innerhalb einer Schulveranstaltung auseinander. Drei Filme wird die Grundschule auswählen für ihre Klassen 1 bis 6.

Alle Filme des Programms der 15. Ökofilmtour bewegen sich thematisch "An den Rändern der Welt", fragen "Fleisch um jeden Preis" oder entdecken mit Checker Tobi "Das Geheimnis unseres Planeten". Global werden Themen wie das Insektensterben, die Flut an Plastik-Müll oder auch Irrtümer der Globalisierung angesprochen. Regional zeigen Beiträge die Schönheit und Probleme im Oderdelta, an der Spree, von Wäldern und Wiesen sowie bei der Agrarwende. Informationen zur Tournee 2020 sind auf www.oekofilmtour.de zusammengefasst.