MOZ

Seelow (MOZ) Unbekannte haben auf dem Parkplatz am Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße in Seelow einen Toyota Avensis beschädigt.

Das Fahrzeug stand dort am Montag zwischen 9 und 19 Uhr. In dieser Zeit ritzten unbekannte Täter Hakenkreuze in den Lack auf die Motorhaube und die Heckklappe des Autos. Außerdem waren beide Außenspiegel beschädigt. Ebenfalls dort stand ein Honda Jazz. Auch an diesem Auto wurde am Montag zwischen 16 und 19 Uhr ein Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei fragt: Wer hat Personen gesehen, die sich an den besagten Autos zu schaffen gemacht haben? Wer kann die Täter beschreiben? Hinweise nimmt die Polizei im Revier Seelow oder in der Inspektion in Strausberg, Tel. 03341/3300, entgegen.