René Wernitz

Rathenow (MOZ) "Angesichts des ersten bestätigten Falls in Deutschland hat die BARMER unter 0800 8484111 eine Hotline zum Coronavirus eingerichtet. Medizinexperten geben hier rund um die Uhr Informationen dazu, wer besonders gefährdet ist, wie man sich schützen und einen Verdachtsfall erkennen kann." So steht es seit Dienstag auf der Homepage des gesetzlichen Krankenversicherers. Was war geschehen?

Am Montag hatte das bayerische Gesundheitsministerium den ersten deutschen Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bekannt gegeben. Der Mann aus dem Landkreis Starnberg befände sich in einem klinisch guten Zustand. Medienberichten zufolge soll er sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt haben. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel recherchierte, war die Frau vom 19. Januar an einige Tage zu Besuch.

Offenbar stammte sie aus dem chinesischen Krisenherd Wuhan. Aber nicht nur dort geht es inzwischen zu wie in einem Katastrophenfilm. Die Millionen-Stadt und weitere Kommunen wurden praktisch isoliert. Dennoch ist im Land die Zahl der Infizierten auf mehr als 4.500 gestiegen. Es gibt bereits mehr als 100 Todesopfer. Infektionsfälle wurden auch aus anderen Staaten gemeldet, seit Montag gehört Deutschland dazu. Doch betonte das bayerische Gesundheitsministerium, dass das Risiko, sich mit diesem Coronavirus zu infizieren, von der "Task Force Infektiologie" des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und vom Robert-Koch-Institut (RKI) derzeit als gering erachtet werde.

In dem Zusammenhang geraten zwei Begriffe in den Fokus. Im Gegensatz zu einer Epidemie, wo eine Krankheit oder Seuche räumlich eher begrenzt auftritt, handelt es sich bei einer Pandemie um eine Länder und Kontinente überschreitende Ausbreitung. Ein besonders krasser Fall, zum Glück nur filmische Fiktion, ereignet sich in der 2011 mit Starbesetzung gedrehten US-Produktion "Contagion". Da nimmt die Pandemie geradezu apokalyptische Dimensionen an, ehe Wissenschaftlern der Durchbruch gelingt. Zwei Aspekte stimmen allerdings mit der aktuellen und vor allem völlig realen Corona-Lage überein: Das Virus stammte aus Asien und wurde zunächst von einem Tier auf den Menschen übertragen, ehe das Virus mutierte. Dann erfolgten Infektionen von Mensch zu Mensch. Derweil scheint der Film durch eine Pandemie 2002/2003 inspiriert worden zu sein. Damals grassierte das Schwere Akute Respiratorische Syndrom (SARS). Auch diese Infektionskrankheit, der während der Pandemie rund 1.000 Menschen zum Opfer fielen, ging auf in China mutierte Coronaviren zurück, die zunächst von Tier zu Mensch übertragen wurden.