HGA

Oranienburg (MOZ) Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei zwei noch unbekannte Jugendliche, die bereits am 5. Dezember 2018 einen Aufzug im Hennigsdorfer Ziel-Center beschädigt haben sollen.

Nach Angaben der Polizei hatten sich die Jugendlichen damals im zweiten Obergeschoss des Einkaufszentrums an einem Reinigungswagen bedient, bevor sie in den Fahrstuhl stiegen und diesen mit den Reinigungsmitteln so stark verunreinigten, dass ein Schadenvon rund 3 500 Euro entstand. Der Aufzug wurde zwischenzeitlich repariert.

Mehr als 13 Monate später fragt die Polizei nun, wer die beiden auf den Fotos abgebildeten jungen Männer kennt. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden nimmt die Polizei unter 03301 8510 entgegen.

Dass die Polizei erst jetzt die Bilder veröffentlicht, hat rechtliche Gründe. Eine derartige Fahndung über die Öffentlichkeit ist erst möglich, wenn alle anderen Ermittlungsmethoden erfolglos geblieben sind. Zudem ist dafür ein richterlicher Beschluss nötig, erklärte Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Dienstag.