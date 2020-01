Simone Weber

Rathenow "Das heutige Gedenken an die Befreiung der Häftlinge des KZ Auschwitz-Birkenau ist ein Symbol für die Erinnerung an die Opfer der Nationalsozialisten. Millionen Menschen fielen ihrer Vernichtungsideologie zum Opfer, vor allem Juden, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Behinderte, Kriegsgefangene und Menschen, die die Nationalsozialisten für lebensunwert erklärten", so Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) in seiner Gedenkrede am Montag, 27. Januar.

Es war Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und nationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Auschwitz ist zum Symbol geworden. Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das deutsche Vernichtungslager im heute polnischen Oswiecim erreicht und die bis dahin Überlebenden befreit. Die Zahl der dortigen Opfer belief sich auf mehr als eine Million. Die Befreiung jährte sich zum 75. Mal.

Rathenower Ort des Gedenkens ist das Denkmal für die Opfer des Faschismus auf dem Platz der Freiheit, unmittelbar vor dem Kreishaus. Zur gleichen Zeit fand die Gedenkstunde im KZ Auschwitz mit mehreren Überlebenden und auch dem Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, statt.

"Die heutige Gedenkstätte im ehemaligen KZ Auschwitz ist über 600 Kilometer von Rathenow entfernt. Die Gräueltaten der Nationalsozialisten und ihrer Handlanger geschahen aber auch in unserer Region, vor unserer Haustür", so Ronald Seeger weiter und erwähnte das Außenlager des KZ Sachsenhausen im heutigen Gewerbegebiet Grünauer Fenn. "In Rathenow wurden in den dortigen Arado-Flugzeugwerken, aber auch in anderen damals ortsansässigen Betrieben zahlreiche Zwangsarbeiter eingesetzt, Schätzungen zufolge insgesamt fast 5.000 Menschen."

Beim Bau des Denkmals am Kreishaus 1950 wurde in dessen Fundament eine Kartusche mit der Liste der Namen der damals bekannten Opfern eingelassen. Gleichzeitig erinnerte Seeger an weitere Gedenkstätten für die Opfer des Faschismus in Rathenow. So an die Gedenkstätte der Widerstandskämpfer auf dem Städtischen Friedhof, die, etwas im Wald versteckte, Gedenkstätte für die Zwangsarbeiter in Neufriedrichsdorf und den jüdischen Friedhof in der Neufriedrichsdorfer Straße.

"Freiheit und Frieden sind nicht selbstverständlich. Wir und Generationen nach uns, die Diktatur und Gewaltherrschaft nicht selbst erlebt haben, müssen immer wieder daran erinnert werden, dass Wegschauen und Resignation unsere Demokratie gefährden", mahnte Bürgermeister Seeger die Erinnerung an die Opfer wach zu halten und sich für Demokratie einzusetzen.

An vier ehemalige jüdische Mitbewohner der Stadt erinnern die 2007 im Rahmen der bundesweiten Aktion des Kölner Künstlers Gunter Demnig verlegten Stolpersteine. In der Steinstraße 7 betrieben Franziska und Alfred Kornblum ein Geschäft für Herrenartikel. Beide wurden deportiert und kamen im Warschauer Ghetto zu Tode. Im Wohn- und Geschäftshaus gegenüber wohnte dessen Inhaberin Bertha Kadden, die 1942 deportiert wurde und in Theresienstadt umkam. Auch die in dem Haus wohnende Emmy Sinasohn wurde 1942 deportiert und kam im Warschauer Ghetto zu Tode. Am Montag erinnerten städtische Vertreter der Linkspartei und der SPD an diese vier durch die Nationalsozialisten ermordeten Rathenower.