Bärbel Kraemer

Schwanebeck Der Denkmalplatz in der Ortsmitte von Schwanebeck hat eine neue Bepflanzung erhalten, der Weg zur Trauerhalle auf dem Friedhof ist verfüllt und eine dort vorhandene Freifläche kann im Frühjahr neu angesät werden. "Freiwillig 30 km/h" heißt es auf drei neuen Verkehrsschildern in der Ortsmitte, mit denen Kraftfahrer gebeten werden, die Geschwindigkeit zu reduzieren - damit der Schulweg der Kinder sicherer wird. Am Gesundbrunnen ist der Baum des Jahres 2019 gepflanzt worden und auf dem Spielplatz fanden Verschönerungsarbeiten statt.

"2019 war ein turbulentes Jahr. Nicht nur, weil wir heute hier stehen und sie Willkommen heißen, sondern weil viele Aktivitäten den Jahreslauf geprägt haben", so Schwanebecks Ortsvorsteher Hartmut Jänicke am Sonnabend im Rahmen des erstmals stattgefundenen Neujahrsempfangs. Etwa 30 Einwohner waren der Einladung in das Mehrzweckgebäude auf dem Reitplatz gefolgt.

Bei Kaffee, Kuchen und belegten Broten bestand Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Damit verbunden hatte der Ortsbeirat eingeladen, gemeinsam Rückschau zu halten und das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen.

Bärbel Kraemer hatte im Verlauf der zurückliegenden Monate bereits einen Großteil der dörflichen Aktivitäten mit der Kamera im Bild festgehalten. Aus diesen und weiteren von Einwohnern zur Verfügung gestellten Bildern hatte sie eine Fotoschau zusammengestellt, die viele Erinnerungen weckte.

An die nach zehn Jahren wieder erstmals erfolgte Aufstellung einer Pfingstmaie auf dem Dorfanger, an die Pfingstwanderung der Martinskirchengemeinde Lütte - sie führte von Lütte über Fredersdorf nach Schwanebeck - und an den Jahresausklang im Dezember mit Laternenumzug, Adventsfeuer und Winterwanderung.

"Das können wir jedes Jahr machen", freuten sich Helga Dehne und Inge Block, die zu denen gehörten, die die Bilder des Jahres in gemütlicher Atmosphäre an sich vorüberziehen ließen.

Der Neujahrsempfang, der auf den Tag genau sieben Monate nach der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsbeirats und damit nach Übernahme der Amtsgeschäfte stattfand, bot zugleich Gelegenheit, Ideen zur weiteren Gestaltung des Dorflebens auszusprechen und zu entwickeln.

"Ich bin mir sicher, dass es uns gelingt, einige dieser Ideen in 2020 zu verwirklichen", so Jänicke, der bei der Gelegenheit engagierten Einwohnern des Dorfes Dank und Anerkennung zollte.