Brandenburg an der Havel Am Montag kam es gegen 12.40 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem 58-jährigem Mercedes-Farher. Er war offenbar einen Moment Unaufmerksam und hatte so die querende Fußgängerin übersehen Dabei wurde die 59-jährige Frau leicht verletzt. Rettungskräfte behandelten sie zunächst an der Unfallstelle, brachten sie dann jedoch zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum.

Durch den Unfall wurden Rollator die Griffe verbogen, am Mercedes entstand ein Sachschaden, der auf über 2.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.