Potsdam (MOZ) Der Bebauungsplan der Gemeinde Grünheide für das künftige Fabrikgelände von Tesla ist gültig, auch wenn bei der Aufstellung keine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgte.

Zu diesem Schluss kommt der Parlamentarische Dienst des Landtages in einem am Dienstag veröffentlichten Gutachten. Es war von der Fraktion Die Linke in Auftrag gegeben worden.

Darin heißt es, dass Bebauungspläne, die nach früherem Recht keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderten, anwendbar sind. Tesla hat eine eigenes Umweltverträglichkeitsgutachten in Auftrag gegeben und Ende vergangenen Jahres mit den Genehmigungsunterlagen beim Landesumweltamt eingereicht.