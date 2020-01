Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Was kommt nach der Schule? Im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung an der Libertasschule besuchten Neuntklässler am Dienstag im Rahmen der Regio-Tour verschiedene Unternehmen, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren.

Ein Angebot, das sowohl von den Jugendlichen als auch von den Firmen gern angenommen wird. Mit dabei waren unter anderem die Löwenberger Gemeindeverwaltung, die Kita "Rosenschloss", der Salon "Crehaartion" von Nancy Sühring, die Christliche Bürgerhilfe, die KFL GmbH, das Küchenstudio "Mauermann", Schloss und Gut Liebenberg sowie die Vivaris-Getränkequelle in Grüneberg.

Hintergrund der Regio-Tour: Die Unternehmen brauchen Azubis, und die Jugendlichen sind auf der Suche nach Ausbildungsplätzen. Sie müssen nur miteinander in Kontakt gebracht werden. Denn Firmen sind durchaus daran interessiert, Bewerber aus der Region zu finden, da sie später eher im Betrieb bleiben. Ausgebildet werden beispielsweise in der Getränke-Quelle Maschinen- und Anlagenführer, Lebensmitteltechniker und Industriekaufmänner und -frauen.