Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Auf der A10 zwischen den Abfahrten Brieselang und Falkensee ist am Montagvormittag ein LKW in der Fahrtrichtung Hamburg auf einen Schilderwagen aufgefahren. zeichen den Wagen der Autobahnmeisterei, der sich auf der rechten Fahrspur befand. Im Schilderwagen befanden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls keine Personen. Laut Polizei deuteten Unfallspuren darauf hin, dass der Fahrer noch versucht hat, zu bremsen und auszuweichen, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern konnte.

In weiterer Folge schleuderte der LKW nach links in die Mittelleitplanke, wo er zum Stehen kam. Der 32-jährige litauische Fahrer konnte sich selbständig befreien und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der LKW, der Metallteile und Stahlbänder geladen hatte, verlor infolge des Unfalls einen Teil seiner Ladung. Diese muss zunächst umgeladen werden, bevor der LKW geborgen werden kann. Die Autobahn ist für die Unfallaufnahme und Bergung des LKW seit dem Vormittag in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Autofahrer in Richtung Hamburg werden ab der AS Brieselang abgeleitet. In Richtung Werder ist wegen des Schadens an der Mittelleitplanke die linke Fahrspur gesperrt. Wie lange die Sperrung noch andauert, war am Nachmittag noch nicht abzusehen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 150.000 Euro.