BRAWO

Groß Kreutz Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Fords in der Nacht zu Dienstag in der Groß Kreutzer Schenkenberger Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der 33-jährige Fahrer leicht verletzt. Rettungskräfte bzw. medizinische Behandlungen benötigte er an der Unfallstelle jedoch nicht. Der Ford, der aus der Mittelmark stammt, war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf über 10.000 Euro geschätzt.