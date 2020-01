Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) In der Ärzte-Landschaft in Neuruppin gibt es zwei neue Namen: Stefan und Susanne Metz. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, sie hat sich auf Haut- und Geschlechtskrankheiten spezialisiert. Während Stefan Metz seine Räume im Schlossgarten schon eröffnet hat, geht Susanne Metz das langsamer an.

Die 44-Jährige übernimmt die Praxis von Hjalmar Kreuzer in der Heinrich-Rau-Straße 14a. Der Standort bleibt derselbe – in der Praxisgemeinschaft mit Yvonne Dullin. Hjalmar Kreutzer verabschiedet sich in den Ruhestand, hilft seiner Nachfolgerin aber noch. "Ich bin ihm sehr dankbar, dass er so eine gute Unterstützung in der Übergangszeit ist", sagt Susanne Metz. Denn für die Ärztin und ihren Mann ist die Praxiseröffnung mit einem Umzug verbunden, von dem auch die dreieinhalbjährige Tochter betroffen ist. Die Familie lebte zuletzt in Jena. Nun muss das Kind in die neue Kita eingewöhnt werden. Derzeit lebt das Paar samt Nachwuchs in einer Ferienwohnung. Auch das neue Heim will erst noch bezogen werden. Das alles kostet Zeit. Daher startet Susanne Metz schrittweise.

Der Umzug ins Ruppiner Land kam nicht nur zustande, weil es den Bedarf an Ärzten gibt. Die Familie hat auch einen Bezug zur Region: Stefan Metz stammt aus Wittstock. Dort ist sein Vater Mediziner. Auch Susanne Metz kommt aus einer Ärztefamilie. Zwölf Jahre lang haben die beiden in Jena gewohnt, wo Susanne Metz auch gearbeitet hat. Stefan Metz ist nach Weimar gependelt. Studiert hat der 42-Jährige an der Semmelweis-Universität in Budapest. Seine Frau wurde an der Humboldt-Universität in Berlin ausgebildet.

Durch den Umzug wird es dem Paar möglich sein, Leben und Arbeit besser unter einen Hut zu bringen. In zehn Minuten sei alles erreichbar, und die Großeltern sind ganz in der Nähe, sagt Susanne Metz.