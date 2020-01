MOZ

Blumberg Die Weichen für die neue Saison im ADAC GT Masters sind gestellt: Der Blumberger Mike David Ortmann startet erstmals für das KÜS Team 75 Bernhard in einem rund 550 PS starken Porsche 911 GT3 R. Seine vierte Saison in der "Liga der Supersportwagen" wird der Barnimer zusammen mit Nach-wuchspilot Jannes Fittje in Angriff nehmen.

"Wir sind schon länger mit dem Team in Kontakt und ich bin froh, dass wir ein Paket schnüren konnten. Die Mannschaft ist sehr professionell und alle sind topmotiviert. Die Basis stimmt, um gute Ergebnisse einzufahren", freut sich Mike Ortmann.

Kennengelernt beim Kart

Teamkollege des 20-Jährigen wird Jannes Fittje. Die beiden Nachwuchssportler sind bereits während ihrer Zeit im Kartsport gegeneinander gefahren. Für ihr erstes gemeinsames Jahr ist die Vorfreude entsprechend groß: "Ich kenne Jannes seit mehr als zehn Jahren und bin von seinen Qualitäten überzeugt", so der Blumberger.

Das erste Rennwochenende des ADAC GT Masters findet vom 24. bis 26. April in Oschersleben statt. Zuvor steht eine ausführliche Vorbereitungsphase an, in der sich Ortmann auf sein neues Team und sein neues Arbeitsgerät einstimmen kann.

Dem Saisonstart fiebert auch Timo Bernhard entgegen. Der Langstrecken-Weltmeister und Teamchef sagt über die Verpflichtung: "Ich bin richtig happy über das Fahrerpaar in unserer Startnummer 18. Mit Mike David Ortmann und Jannes Fittje haben wir zwei absolute Jungstars auf unserem Porsche 911. Wir versprechen uns viel von dieser Besetzung. Beide sind ungefähr gleich alt. Mike David hat schon drei Jahre Erfahrung im ADAC GT Masters, ist also schon routiniert, kennt alle Strecken und die Abläufe. Jannes kommt aus dem Formelsport, er hat zuletzt ein Jahr im Porsche Carrera Cup Deutschland absolviert. Damit sind wir gut für die Saison gerüstet."