Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Bis zum Jahr 2030 möchten die Stadtwerke Neuruppin (SWN) ihren CO2-Ausstoß im Vergleich zum Jahr 2016 um 50 Prozent verringern. Schon jetzt wurde das durch die Fernwärme und den Bau neuer Kraftwerke, die die Altstadt und das Neubaugebiet versorgen, zum Teil erreicht. "Wir sind dort schon bei 30 Prozent weniger CO2-Emissionen", berichtete Artur Dzasokhov, der Leiter des Stadtwerke-Bereichs Erzeugung im jüngsten Bauausschuss.

Die Suche nach Möglichkeiten ist aber noch nicht abgeschlossen. Die SWN setzen unter anderem auf Solarthermie und würden gern auch die Bioabfälle, die im Kreis gesammelt werden, zu Biogas verarbeiten. Die notwendige Technik steht zum großen Teil an der Kläranlage in Neuruppin zur Verfügung. Nur eine Annahmestelle und ein Reaktor müssten errichtet werden. Doch bevor mit dem Kreis, der die Hoheit für die Entsorgung und Verwertung der Abfälle hat, über neue Lösungen gesprochen werden kann, soll eine detaillierte Bilanz erstellt werden. "Wir müssen ja schauen, wie viel zur Verfügung steht", so Dzasokhov. Er hofft, die Bilanz Ende des Jahres vorstellen zu können. Um die Emissionen noch weiter zu reduzieren, möchte der kommunale Energieversorger auch ein weiteres Kraftwerk an der Tollerstraße bauen, in dem fortan Holzhackschnitzel verbrannt werden können. Das wäre laut Dzasokhov CO2-neutral, da das Holz aus der 140 Hektar großen Plantage der SWN stammt.