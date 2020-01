MOZ

Neuruppin/Rheinsberg Mehrere Schulen im Kreis haben derzeit mit den Folgen von Vandalismus zu kämpfen: Unbekannte sind am Wochenende ins Schulgebäude am Rheinsberger Kiefernweg eingestiegen, haben Wände mit Lebensmitteln beschmiert und Unterlagen herumgeworfen.

Am Gebäude des Neuruppiner Fontane-Schulzentrums ist am Montagmorgen entdeckt worden, dass ein Fenster eingeschlagen und ein Schriftzug auf eine Tür aufgebracht worden ist. An der Neuruppiner Puschkinschule trugen Unbekannte mehrere Graffiti auf die Turnhalle auf.