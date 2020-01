Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In den Ruppiner Klinien in Neuruppin sind bereits am Freitag die ersten Vorkehrungen dafür getroffen worden, falls das hochansteckende Coronavirus vielleicht auch Brandenburg erreicht. "Wir wollten einfach vorbereitet sein", sagte Hygiene-Fachkraft Bianca Hoff am Dienstag, an dem Tag an dem in Bayern ein erster Infektionsfall bestätigt wurde.

Wenn in Neuruppin oder auch in den KMG Kliniken in Kyritz oder Wittstock ein Patient mit einem Infektionsverdacht aufgenommen wird, greift ein sogenannter Pandemieplan, den das Robert-Koch-Institut (RKI) festgelegt hat. "Das RKI ist zuständig für die Sicherstellung und Überwachung der Gesundheit der Bevölkerung", so Dr. Erik Weidmann, Chefarzt und Leiter der Zentralen Aufnahme.

Im Mittelpunkt aller Vorkehrungen dabei stehe, dass keine weiteren Patienten oder Klinikmitarbeiter mit der Lungenkrankheit infiziert werden, damit sich das Virus nicht noch weiter ausbreitet. Das heißt, wenn beispielsweise der Rettungsdienst Patienten abholt oder Kranke sich in der Notaufnahme vorstellen und diese grippeähnliche Symptome haben, werden diese befragt, ob sie sich im Risikogebiet China aufgehalten haben, wo bereits mehr als 100 Menschen an der Krankheit gestorben sind. Geprüft wird im Vorfeld aber auch, ob die Patienten vielleicht Kontakt zu Corona-Erkrankten hatten. Taucht bereits beim Rettungsdienst ein solcher Fall auf, werden die Kliniken sofort informiert, um entsprechende Vorkehrungen zu treffen.