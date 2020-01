MOZ

Neuruppin (MOZ) Die Ost-prignitz-Ruppiner-Personennahverkehrsgesellschaft mbH (ORP) passt zum 10. Februar die Fahrpläne mehrere Linien an. So verkehren die Busse der Linie 713 mit den Fahrtnummern sieben, zwölf, 13 und 26 ab diesem Tag nur noch als Rufbus. Dieser kann bis 90 Minuten vor Abfahrt bei der Mobilitätszentrale unter 03391 400618 angemeldet werden. Fahrten vor 8 Uhr müssen am Vortag bis 18 Uhr angemeldet werden.

Ab 10. Februar hält die Linie 744 (Wittstock – Kyritz) in beiden Richtungen nicht an den Haltestellen Pritzwalker Straße und Perleberger Straße. In Fahrtrichtung Wittstock Bahnhof kann ersatzweise die Haltestelle Kyritzer Straße genutzt werden. Außerdem verkehrt die Fahrt 23 der Linie 745 ab Kuhstraße, um besser Anschlüsse zu erreichen, fünf Minuten früher um 13.44 Uhr. Schulen und Kitas wurden informiert.

Im Bereich Neuruppin fährt die Linie 754 auf der Fahrt zwei ab Walsleben zukünftig ohne Zwischenhalte nach Neuruppin. Bei der Linie 759 gibt es Änderungen bei den Fahrtnummern zehn und 13. Diese sind ab 10. Februar nur noch als Rufbus im Einsatz. Bei der Neuruppiner Stadtlinie 771 wurde die Haltestelle Ruppiner Kliniken beidseitig in Höhe der zentralen Aufnahme verlegt, wodurch sich die Fahrzeit in Richtung Bahnhof West um zwei Minuten erhöht. Touren in Richtung Alt Ruppin fahren zwichen Walther-Rathenau-Straße und Krankenhaus zwei Minuten früher. Die Fahrt eins verkehrt ohne die Haltestellen Wuthenower Landstraße, Lindenallee und Fährweg direkt über Potsdamer Platz zum Bahnhof Rheinsberger Tor.

Weitere Infos:www.opr-busse.de