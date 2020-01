Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Alle Spieler auf den Ball, das gibt es bei uns schon langer nicht mehr", freute sich Aqua-Geschäftsführerin Martina Dahlenburg, dass das Spielerniveau beim Bambini-Turnier von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Zum 13. Mal richtete die Strukturentwicklungsgesellschaft für Arbeit und Qualifizierung am Dienstag das Nachwuchsturnier in der Dreifelderhalle der Exin-Oberschule Zehdenick aus. Entstanden ist das Turnier in dem Jahr, als sich gefühlt alle Zehdenicker irgendwie sportlich betätigt, als die Stadt sich an der bundesweit Mission Olympic beteiligte und die Aqua ein Regionalbudget bewilligt bekam. An die Mission Olympic können sich nur noch wenige erinnern, geblieben ist aber die Idee, Kinder für den Fußball zu begeistern.

"Es macht einfach Spaß", begründete Martina Dahlenburg, weshalb die Aqua jedes Jahr im Januar ein Nachwuchsturnier zusammen mit dem SV Zehdenick 1920 ausrichtet. Schon Wochen vorher gehen die Nachwuchstrainer in den Zehdenicker Grundschulen, um den Schülern beizubringen, wie man Erfolg Fußball spielt, das es eben keinen Sinn macht, dass alle Spieler gleichzeitig auf den Ball eintreten, sondern die Arbeitsteilung auf dem Platz zum Erfolg führt. Während sich Jugendtrainer Ronald Drawe um den Nachwuchs in der Lindern-Grundschule kümmerte, übernahm Frank Granda in der Havelland-Grundschule das Training für die Erstklässler. In Mildenberger Grundschule "Am Ziegeleipark" kümmerten sich die Sportlehrer um das Training. Mit Erfolg, wie der Tunierverlauf am Dienstag zeigte, als sich die fünf Teams auf dem Platz nichts schenkten.

Organisation ist alles

Natürlich muss so ein Turnier auch vorbereitet werden, Pokale und Medaillen müssen bestellt, Urkunden vorbereitet werden und Einladungen geschrieben, um all das kümmert sich die Aqua. Den guten Kontakt zur Stadt nutzte Aqua-Geschäftsführerin Martina Dahlenburg, um den Bürgermeister als Schirmherrn zu gewinnen. Mit Erfolg. Trotz eines gut gefüllten Terminkalenders ließ sich Bert Kronenberg (parteilos) blicken, feuerte den Nachwuchs an, um dann die Siegerehrung vorzunehmen.

Für einen fairen Umgang auf den Spielfeldern sorgten in diesem Jahr Fritz Henke und Manfred Tochtenhagen als Schiedsrichter. Die Unparteiischen hatten alles im Griff, richtig unsportlich wurde es nicht. Keine Verletzungen, nicht einmal ein Pflaster musste geklebt werden, freute sich Martina Dahlenburg. Die Mitschüler, aber auch Eltern, Großeltern und Geschwister feuerten die Spieler lautstark an. Für den SV Zehdenick 1920 war es eine gute Gelegenheit, Ausschau nach Talenten zu halten. Das sogenannte Scouting übernahm Vereinschef Peter Hildebrandt. "Aber wir sind offen für jeden", so der Vereinschef. Sogar die "talentfreien" Spieler sind beim SV Zehdenick gern gesehen. Und manchmal werde aus einem Feldspieler sogar ein erfolgreicher Torhüter oder auch andersherum. Hildebrandt lobte das Bambini-Turnier als "Erfolgsgeschichte". Und ergänzte: "Das ist eine super Veranstaltung, die wir dankend annehmen." Jungen und Mädchen agieren gleichberechtigt auf dem Spielfeld. In diesem Jahr stahl ein Mädchen den ehrgeizigen Jungen die Show: Annelie Pawletta aus Mildenberg machte ihre Eltern stolz. Das Mädchen sicherte sich den begehrten Titel als beste Spielern. Mit sechs Treffern führte sie die Rangliste an und bekam dafür die Trophäe aus den Händen des Bürgermeisters überreicht. Für das Team der Mildenberger Grundschule reichte es am Ende aber nur für den dritten Platz. Turniersieger wurde die 1a der Linden-Grundschule. Das Team Havelland I wurde Vize-Meister, auf Platz vier kam die 1b der Linden-Grundschule, Platz fünf ging an die Mannschaft Havelland II.

Geht es nach Martina Dahlenburg, wird die Aqua Zehdenick das Turnier noch lange veranstalten. Soviel Begeisterung ist selten. Am Hausherren Karl-Heinz Jünger, dem Chef der Exin-Oberschule, wird es nicht scheitern.