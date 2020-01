Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mit dem Bau von zwei energieautarken Sonnenhäusern mit insgesamt 17 Wohnungen betritt die städtische Wohnungsbaugesellschaft Oranienburg Neuland.

"Wir stellen uns den energetischen Herausforderungen der Zukunft und wollen mit diesem Vorhaben zeigen, dass die intelligente Nutzung der Solarenergie nicht nur beim klassischen Eigenheim funktioniert, sondern auch bei Mehrfamilienhäusern", sagt Bernd Jarczewski, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. An der Gartenstraße 14 baut die Woba derzeit zwei Sonnenhäuser, eins mit zehn, eins mit sieben Wohnungen.

Photovoltaikmodule und Solarthermie-Kollektoren auf den Dächern, an Fassaden und an Balkonbrüstungen der Neubauten wandeln die Kraft der Sonne in Wärme- und Elektroenergie um, sodass mehr als 70 Prozent der benötigten Energie selbst erzeugt werden kann. Die Häuser gelten damit als energieautark. Timo Leukefeld, Honorarprofessor aus Freiberg, der das Konzept Sonnenhaus entwickelt hat, spricht von einer Weltneuheit. Bisher galt eine energetische Selbstversorgung von knapp 50 Prozent schon als nahezu revolutionär. Dass die in Sachsen entwickelte Technologie funktioniert, zeige sich in Mehrfamilien-Sonnenhäusern in Cottbus. "Wir freuen uns, dass wir in Oranienburg und vermutlich sogar in Oberhavel die Ersten sind, die sich auf dieses Neuland begeben", sagt Jarczewski.

Sonne kommt Mietern zugute

Denn Wärme, Elektrizität und Strom für E-Mobilität aus der Kraft der Sonne zu tanken, komme den Mietern unmittelbar zugute. "Wir planen für die 17 Wohnungen mit einer über mehrere Jahre festgeschriebenen Pauschalmiete und mit einer Energie-Flatrate, sodass das für die Mieter zu einer sehr kostengünstigen Sache wird". In Zeiten steigender Energiepreise sei das ein attraktives und innovatives Angebot, das außerdem ressourcenschonend funktioniere.

Rund vier Millionen Euro investiert die Woba in die beiden Sonnenhäuser. Auf eine Grundsteinlegung wurde bewusst verzichtet. "Auch da beschreiten wir Neuland. Wir werden zu einer Speichertaufe einladen, um unsere Sonnenhäuser adäquat zu präsentieren", sagt Jarczewski. Denn ein großer Speicher, der für die Warmwasserversorgung in den Neubauten sorge, sei der unverzichtbarer Kernbestandteil des energieautarken Konzepts. Um die Sonnenkraft optimal ausnutzen zu können, komme es auf die Lage der Häuser an. Sie müssten so ausgerichtet sein, dass ein möglichst großer und ungestörter Sonneneinfall möglich ist.

Techniker wissen, dass sogar eine einhundertprozentige Energie-Selbstversorgung möglich wäre. "Doch dann explodieren die Investitionskosten extrem", sagt Timo Leukefeld. Deswegen sei es am effizientesten mit hoher, aber nicht mit kompletter Energieautarkie zu arbeiten.

"Wir werden die Erfahrungen, die wir mit dem Schritt auf energetisches Neuland machen, natürlich auswerten, sie nutzen und da, wo es Sinn macht, sie auch für künftige Neubauten umsetzen", versichert Jarczewski.