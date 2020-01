Merle Hilbk

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es war eine Meldung, die für Aufregung sorgte: Ausgerechnet an der Staatlichen Ballettschule Berlin, einer Eliteschule für Tanzbegabte, sollen Schüler psychisch unter Druck gesetzt und in die Essstörung getrieben worden sein. Die Vorwürfe waren anonym. Weil die Beschwerdeträger Angst um die Karriere ihrer Kinder (oder ihre eigene) hatten? Oder weil dahinter ein Dilemma steckt, in dem sich viele Eltern heute sehen: Soll ich mein Kind auf den stetig zunehmenden Konkurrenzdruck in der Gesellschaft vorbereiten und zur Tigermutter werden, die den Nachwuchs von klein zur Leistung drillt? Oder soll ich alle Härten von meinem Kind fernhalten und alles dafür tun, damit es sich nicht fremd bestimmt fühlt – das Modell "Helikoptereltern"?

Die meisten Eltern wollen weder das eine noch das andere sein – aber trotzdem alles richtig machen: Den Kindern Selbstbewusstsein vermitteln und Teamfähigkeit. Sie sollen ihren Interessen nachgehen können und Leistung bringen. Denn in der pluralen, klassenlosen Multioptionsgesellschaft von heute kann – so das Credo – jeder alles werden. Nicht nur der Erfolg, sondern auch das Scheitern sind selbst verschuldet, der einzelne ist der Maßstab aller Dinge. Schicksal, Gene oder schlicht Pech haben als Entschuldigungsgründe ausgedient. Kurz: Die Eltern stehen unter einem gewaltigen Erwartungsdruck – den sie oft, mehr oder weniger bewusst, an den Nachwuchs weitergeben.

Den Druck gab es auch früher schon. In einer Anwaltsdynastie der Kaiserzeit hatte der Filius selbstverständlich Jura zu studieren, auch wenn er als Mechaniker glücklicher gewesen wäre. Glück war kein Maßstab. Die Familie, der gesellschaftliche Stand, oder, am anderen Ende der sozialen Skala, das Überleben – das war es, für das man Sorge zu tragen hatte. Nach dem Krieg gab in Westdeutschland das Wirtschaftswunder den Deutschen eine neue Identität der Fleißigen, Erfolgreichen, die wie Phoenix aus der Asche der Vergangenheit aufstiegen. Mit steigendem Wohlstand (und der Idee der antiautoritären Pädagogik) wurde Glück zum Maßstab, das man nun mit dem Erfolg in Einklang bringen muss. Fortan sind die meisten in einer Ambivalenz gefangen, die sie Entscheidungen ständig anzweifeln lässt – zum Beispiel die für eine Karriere, die Anpassung erfordert. Diese Ambivalenz hat spätestens seit den 90er Jahren auch den Osten erreicht. Aus ihr befreien könnte nur eine neue Definition von Erfolg. Eine, der nicht auf Immer-mehr, Immer-besser, auf dem kapitalistischen Status-Modell beruht.