Manja Wilde

Erkner (MOZ) Alles begann mit einem Firmen-Vertreter, dem Sieglinde Antonijevic rigoros erklärte: "Ich brauche keinen Staubsauger, ich brauche einen Mann!" "Oh", erwiderte jener schlagfertig, "damit kann ich auch dienen." Noch heute lacht die Frau aus vollem Herzen über diese irre Geschichte. "Er vergewisserte sich mehrfach, ob ich das wirklich ernst meinte. Er kenne da jemanden." Liebevoll blickt sie zu ihrem Mann, der vergnügt schmunzelt: "Ja, dieser Vertreter ist ein Segelfreund von mir", erzählt Thomas Schulz. "Er kam eines Tages an und meinte, einer netten Dame begegnet zu sein, die zu mir passen könnte."

Das erste Telefonat ließ nicht lange auf sich warten, sie redeten stundenlang und vereinbarten das erste Treffen. Eine Pizzeria in Bernau schien dafür geeignet, doch sollte es dazu nicht kommen: "Auf der A 10, kurz hinter Altlandsberg, blieb mein Auto plötzlich stehen", erinnert sich der selbstständige Werbedesigner. "Auf den Pannendienst hätte ich ewig warten müssen, so rief ich an, um das Treffen abzusagen." Doch seine heutige Frau meinte, sie könne doch zu Hilfe kommen. "Oh, war ich aufgeregt", erzählt sie die Geschichte weiter. "Ich habe mich sogar verfahren. Endlich sah ich das Auto am Randstreifen blinken, stieg aus, und wirklich, der erste Blick genügte. Ich dachte: Das ist er." So hat sie ihn samt Auto – im wahrsten Sinne des Wortes – abgeschleppt.

Erstmal eine Bockwurst

"Na, ich war erst mal froh, dass mir geholfen wurde", gibt Thomas Schulz ehrlich zu und lächelt verschmitzt. "Ich dachte aber schon: ist ein schickes Mädchen." An der nächsten Tankstelle tranken sie gemeinsam Kaffee, aßen eine Bockwurst und schleppten danach das kaputte Auto weiter in eine Werkstatt. "Was soll der arme Mann denn nun machen, dachte ich. So nahm ich ihn erst mal mit zu mir nach Hause", erzählt Sieglinde Antonijevic weiter. "Wir redeten die ganze Nacht, und ich sagte ihm auch sehr klar: Ganz oder gar nicht! Ich wolle eine feste Beziehung, keinen Flirt." "Darin waren wir uns einig", ergänzt ihr Mann, "auch ich suchte eine Frau fürs Leben." Beide einte tiefe Enttäuschung nach einer jeweils gescheiterten ersten Ehe.

Das war im September 2001. Fortan verbrachten sie viel Zeit miteinander, ob beim Segeln oder bei der Arbeit im Garten, bei Rad- oder Skitouren. Sie stellten schnell fest: Es harmoniert. "Auch für meine beiden Söhne ist er ein guter Freund geworden, das ist wichtig für mich", betont Frau Antonijevic. Seit 2007 leben sie gemeinsam in Erkner, seit 2014 sind sie verheiratet und genießen ihr Glück – inzwischen auch als Großeltern.

Für das Paar spielte es keine Rolle, dass einer im Osten Deutschlands, der andere im Westteil Berlins aufgewachsen war. "Natürlich hatten wir unterschiedliche Lebenserfahrungen", sagt die Bankangestellte im Vorruhestand. "Es ärgert mich zum Beispiel, dass ich bis zuletzt nicht 100 Prozent des Tariflohns der im Westen Beschäftigten hatte. Aber in unserer Beziehung war es egal, ob Ossi oder Wessi." "Wir haben immer versucht, den anderen mit seinen Gedanken und Geschichten zu verstehen, und so auch viel Neues kennengelernt.", sagt ihr Mann und fügt lachend hinzu: "Soljanka zum Beispiel. Sehr lecker!"