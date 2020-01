Ulrike Gawande

Kyritz (MOZ) Die Stadt Kyritz hat zum 1. Januar den Betrieb des Verkehrslandeplatzes in Heinrichsfelde an die neu gegründete Ardex Flugplatz Kyritz GmbH abgegeben.

Mit dieser Übergabe an ein Unternehmen aus der Luftfahrtbranche sollen der Flugplatz weiterentwickelt und die Potenziale weiter ausgeschöpft werden. "Der Betrieb eines Verkehrslandplatzes ist eine große Herausforderung", sagt Bürgermeisterin Nora Görke (parteilos). Der Flugplatz habe sich zu einem wichtigen Gewerbestandort in der Region gemausert. "Diese Entwicklung soll sich mit der neuen Betreibergesellschaft fortsetzen", hofft sie.

Seit 1996 im Besitz der Stadt

1996 hatten die Stadtverordneten beschlossen, die 1991 gegründete Flughafen Kyritz Betriebs GmbH als hundertprozentige Tochter der Stadt zu führen. 2016 untersuchte die Technische Hochschule Wildau die Möglichkeiten des Flugplatzes. Deutlich wurde, dass die Anbindung an eine öffentliche Verwaltung nicht optimal ist. 2018 wurde der Betrieb des Platzes deshalb europaweit ausgeschrieben.

Mit der Ardex Flugplatz Kyritz GmbH, die gemeinsam von der Ardex Flugschule und der Ardex Aviation gegründet wurde, wurde ein Betreibervertrag geschlossen und die Flächen verpachtet, die jedoch im Besitz der Stadt verbleiben. Rund 25 000 Flugbewegungen gab es im vergangenen Jahr. Nicht betroffen von den Veränderungen sind der 1990 gegründete Flugsportclub Kyritz, das Agrarflugmuseum sowie die Unternehmen Sun-Ballooning und die ATK-Autoteile Kyritz.

Mit Ardex übernimmt nun den Flugbetrieb ein Unternehmen, das schon vor Ort Erfahrung sammeln konnte. Seit 1991 hat die Flugschule ihren Standort in der Stadt an der Knatter. Von der Privatpilotenlizenz bis zum Pilotenschein für Verkehrsflugzeuge können dort Ausbildungen absolviert werden. Zur Ardex-Flugschule gehören auch die Pension "Fly Inn" sowie das Café und Bistro "Holding Point 32". Insgesamt 13 feste und 40 freie Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Die Ardex Aviation Maintenance, die mit 21 Mitarbeitern die Instandhaltung und Wartung von Flugzeugen anbietet, wurde 2014 gegründet. Bei der Ardex Flugplatz Kyritz GmbH sollen drei Flugleiter im Tower und ein Platzmeister beschäftigt werden.

Geschäftsführerin Anja Mönck hat konkrete Pläne für den Platz. So soll der Luftraum erweitert werden, um auch bei schlechterer Sicht Kyritz mit Instrumenten anfliegen zu können. Das liege im Interesse der Flugschule, so Mönck, da Schüler bisher zum Training des Instrumentenfluges auf andere Flugplätze ausweichen müssen. So hat die Flugschule eine Zweigstelle in Berlin-Steglitz. Auch Ideen für das alte Verwaltungsgebäude und die Abflughalle gibt es bereits.