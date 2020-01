Berlin (NBR) Danke schon jetzt, liebe Europäische Kommission! Sollte es wirklich endlich gelingen, die Ein-Cent- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen, wäre das ein großer Schritt für alle Einwohner der Eurozone. Denn die kleinen Kupferlinge braucht kein Mensch. Sie liegen schwer im Portemonnaie, sind unnütz, verbrauchen bei der Herstellung viele Rohstoffe und kosten die Verbraucher Geld.

Im Schnitt soll jeder Einwohner Deutschlands mehr als 200 der kleinen Münzen zu Hause rumliegen haben. Ihre Nützlichkeit sinkt dadurch gegen Null. Manch einer würde das Klimperzeug gerne loswerden. Doch viele Banken verweigern inzwischen die Annahme. Daher stehen in vielen Supermärkten inzwischen Münzautomaten, die kleine Münzen in größere oder sogar in Scheine tauschen – allerdings gegen saftige Gebühren.

Noch nicht mal die Preise müssten sich ändern, würde an der Kasse einfach gerundet. Laut Bundesbank entstehen auch keine nennenswerten Preiseffekte – selbst wenn der Handel grundsätzlich auf den nächsten Fünf-Cent-Betrag aufwerten würde. Nein, außer Nostalgie spricht wirklich nichts für die Kleinmünzen.