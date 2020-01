Martin Stralau

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit mehreren Monaten gibt es in Petershagen große Aufregung, weil die Partnerfiliale der Deutschen Post in der Lindenstraße kurz vor der Schließung steht (MOZ berichtete).

Die Gemeinde hatte dem Betreiber zum Jahresende gekündigt, weil die Sicherheit des Gebäudes, dokumentiert durch ein Gutachten, nicht mehr gewährleistet sei. Sie will den Laden, in dem auch Haushaltswaren angeboten werden, abreißen und das Grundstück, auf dem früher eine Tankstelle und eine Autowerkstatt betrieben wurden, auf Altlasten hin untersuchen lassen, um dort perspektivisch Platz für ein Wohn- und Geschäftshaus mit 36 Stellplätzen und Ladenflächen zu schaffen.

Beschluss beanstandet

Als Reaktion auf die Schließung hatten 1100 Bürger eine an die Gemeindevertretung gerichtete Petition zur Erhaltung der Filiale unterschrieben, darunter viele Senioren, die Kunden bei der Postbank sind und in dem Laden einmal im Monat ihre Rente abholen. Die Gemeindevertreter hatten auf Antrag der Fraktion Verantwortung im Dezember mit knapper Mehrheit von einer Stimme beschlossen, dass der Abbruch erst erfolgt, wenn eine Folgenutzung des Grundstückes konkret bevorsteht. Unter anderem sollte zunächst abgewartet werden, bis Bauleistungen für die Errichtung eines Parkplatzes ausgeschrieben sind und ihre Ausführung unmittelbar bevorsteht und der aktuelle Bebauungsplan derart geändert ist, dass für das Grundstück Baurecht für eine anderweitige Nutzung – unter anderem mit Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses – besteht.

Bürgermeister Marco Rutter sagte am Dienstag gegenüber der MOZ, dass die Filiale in der Lindenstraße nun noch bis 31. März geöffnet bleibe. Das sei mit der Post so vereinbart. "Danach wird die Filiale aufgelöst." Aufgrund des Hin und Hers bei diesem Thema gebe es etwa einen Monat Verzug bei den Verhandlungen über eine Nachfolgelösung, die sich möglichst nahtlos anschließen soll. "Es gibt Gespräche über eine Alternative mit einem neuen Partner und einem Angebot, das über reine Postdienstleistungen hinausgeht." Zunächst werde es wohl aber eine reine Postfiliale sein. Mehr könne er derzeit nicht sagen.

Den Beschluss vom Dezember hat Rutter inzwischen gemäß Kommunalverfassung (siehe Infokasten) in einem Schreiben an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung Burkhard Herzog (FWPE) beanstandet. Sein Hauptargument: Bei dem Abriss handele es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung, für das ausschließlich er als Hauptverwaltungsbeamter zuständig sei. Die Kommunalaufsicht habe in einem ähnlichen Fall im Jahr 2009 diese Sichtweise untermauert. Die Gemeindevertretung wird über den beanstandeten Beschluss am Donnerstagabend (19.30 Uhr, FAWZ-Schule) erneut abstimmen.

Tobias Rohrberg, Bündnis90/Die Grünen und Vorsitzender der Fraktionsgemeinschaft Verantwortung, sagte in einer ersten Reaktion auf die Beanstandung: "Es ist das gute Recht des Bürgermeisters, einen Beschluss der Gemeindevertretung zu beanstanden, wenn er diesen für rechtswidrig hält. Wir sollten aber nicht aus dem Blick verlieren, dass es hier nicht um Recht haben, sondern vorrangig um die Sicherstellung von Postdienstleistungen für die Bürger geht. Darauf sollten der Bürgermeister und wir als Gemeindevertreter unsere Kräfte konzentrieren." Viele Bürger seien darauf angewiesen, in ihrer Nähe Briefe und Pakete abgeben zu können. Kompetenzgerangel helfe da keinen Schritt weiter, erklärte Rohrberg.