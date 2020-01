Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Weil er wiederholt ein Kraftfahrzeug gesteuert hat, obwohl ihm der Führerschein zuvor entzogen worden war, muss sich Matthias Vogel, Amtsdirektor im Amt Schlaubetal, jetzt in einem Strafverfahren vor Gericht verantworten.

Die Anklage lautet auf "Fahren ohne Fahrerlaubnis". Im Falle einer Verurteilung droht dem Amtsdirektor mindestens eine empfindliche Geldstrafe, theoretisch möglich wäre laut Gesetz sogar die Verhängung einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Die Fahrerlaubnis war Mat­thias Vogel im aktuellen Fall nach Informationen dieser Zeitung im Jahr 2017 entzogen worden. Grund dafür waren keine Alkoholdelikte, wie in und um Müllrose hier und da vermutet und verbreitet wird, sondern mehrere Fälle des Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Für zwölf Monate war dem Amtsdirektor der Führerschein entzogen worden – danach hätte er die Herausgabe beantragen können. Kurz vor dem Ablauf des Fahrverbots wurde er Anfang 2018 bei einer Verkehrskontrolle der Polizei beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Daraufhin wurde gegen ihn eine erhebliche Geldbuße verhängt.

Erhebliche Geldstrafe verhängt

Wenige Wochen später setzte sich Matthias Vogel, der sich bis dahin fast immer hatte fahren lassen, erneut hinters Steuer. Mit seinem Dienstwagen fuhr er zu einem dienstlichen Termin im Amt Schlaubetal. Als er bei der Rückkehr auf den Parkplatz der Amtsverwaltung in Müllrose fuhr, um den Dienstwagen dort abzustellen, wurde er von Bürgern beobachtet. Den Bürgern war offensichtlich bekannt, dass ihrem Amtsdirektor die Fahrerlaubnis entzogen worden war, und sie zeigten ihn bei der Polizei an.

Bürger erstatten Anzeige

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte Matthias Vogel, dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis laufe und er sich deshalb vor Gericht verantworten müsse. Es sei "einfach dumm" von ihm gewesen, sich trotz Führerscheinentzugs und trotz der bereits verhängten erheblichen Geldbuße erneut hinters Steuer eines Autos zu setzen. "Leider war ich dem erhöhtem Termindruck und dem Wunsch, alles Wesentliche – auch kurzfristig – abzudecken, erlegen und hatte niemanden, der mich spontan hätte fahren können."

Vogel bedauert Fehlverhalten

Er bedaure sein Verhalten sehr, so der Amtsdirektor weiter. "Aus heutiger Sicht war mein Verhalten zweifelsfrei falsch und absolut kritikwürdig", sagte er. "Mir ist klar, dass in Ausübung meiner Tätigkeit eine hohe Termindichte zwingend ist. Dies kann aber nicht bedeuten, dass ich mich nicht an bestehende Gesetze und Regeln halte. Ich bedaure mein Fehlverhalten sehr und weiß, dass ich damit einen schweren Fehler begangen habe. Für mich ist klar, dass es nicht noch einmal dazu kommen wird."

Der mögliche Strafrahmen für das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist im Straßenverkehrsgesetz (StVG) festgelegt. Paragraf 21 bestimmt, dass, wer trotz Fahrverbotes ein Kraftfahrzeug führt, "mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe" bestraft wird.