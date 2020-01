Hans Still

Wandlitz (MOZ) In Wandlitz startet das nächste Bauvorhaben, das dem Ort seinen Stempel aufdrücken wird.

Gegenüber der alten Post planieren an der Prenzlauer Chaussee Radlader und Bagger das Gelände, um die Überbleibsel der mittlerweile gefällten Bäume, aber auch Reste alter Bebauungen, Bauschutt und diverser illegaler Ablagerungen zu beseitigen. "Wir beseitigen hier Überreste der Wandlitzer, die das Gelände jahrelang als Mülldeponie benutzt haben", monierte am Dienstag Thomas Pietsch, Geschäftsführer der GVG Projektentwicklungsgesellschaft.

Er ist für den Bau von drei Wohnhäusern mit 39 Mietwohnungen zuständig, die parallel zur Straße in einer Linie entstehen werden. Haus eins bekommt eine zweigeschossige Bebauung mit einem ausgebauten Dachgeschoss, um einen Übergang zur bestehenden Bebauung zu schaffen. Die anderen beiden Häuser wachsen auf drei Stockwerke an, sollten sich aber in der Höhe an der alten Post orientieren. "Wir nehmen die Höhen und Ausmaße der vorhandenen Bebauung auf", sagte Architekt Matthias Faust zu.

Wohnen im Grünen zugesagt

Er war jüngst selbst Zeuge einer Debatte im Wandlitzer Bauausschuss, bei der es wieder einmal um die Fällung von Bäumen zugunsten von Wohnbebauungen ging. Anlass lieferte nämlich die Tatsache, dass die Gemeindevertreter bei ihrer Zustimmung für das Pietsch-Bauvorhaben Vorgaben machten und verlangten, dass ein Teil der mittlerweile auf kräftige Maße herangewachsenen Bäume erhalten bleibt. Zumal der Bauherr Wohnen im Grünen zugesagt und mit seinem Projektentwurf Impressionen einer durchgrünten Wohngestaltung an die Wand geworfen hatte.

Wer das Grundstück heute nach der Rodung betrachtet, findet zwar noch einige Bäume, aber der übergroße Teil der Fläche wurde "freigeräumt". Genau darüber echauffierten sich die Gemeindevertreter im jüngsten Bauausschuss, mehr noch über den Grund. "Es gab heute bei der Vor-Ort-Begehung eine Diskussion mit dem Landesbetrieb Straßenwesen über die Gestaltung des Kreuzungsbereiches an der Prenzlauer Chaussee. Der Landesbetrieb verschwenkte dann den Kreuzungsbereich um wenige Meter und legte fest, dass nunmehr 18 Bäume gefällt werden müssen, die eigentlich stehen bleiben sollten", hatte Bürgermeister Borchert informiert.

Kritik ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten: "Wir stoßen immer wieder auf ähnliche Probleme und sollten daher Aufgabenträger herausnehmen, die sich nicht an Vorgaben halten", forderte Marita Kalinowski (Grüne). Jörg-Peter Rosenfeld ärgerte sich "maßlos, weil eine Behörde sich über unser Leitbild hinwegsetzt". Peter Liebehenschel (F.Bg.W.) verlangte, "wer Bockmist gemacht hat, sollte zur Verantwortung gezogen werden".

Kreuzungsbereich geordnet

Darüber darf nun trefflich debattiert werden. Nach der Darstellung von Matthias Faust forderte der Landesbetrieb, dass die ins künftige Wohngebiet führende Erschließungsstraße genau gegenüber der Akazienallee liegen soll. Deshalb wurde der per Planung eingebaute Versatz verworfen und die Kreuzung nach Süden gerückt und geordnet. Das hätte durchaus auch zuvor auffallen können, dann wären womöglich andere Bäume stehen geblieben.