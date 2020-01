Seit Dezember 2016 in Eberswalde: Matthias Bayer steht als Geschäftsführer der ODIG in der Verantwortung. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Auf der Erfolgsspur: Die Ostdeutsche Instandhaltungs-Gesellschaft (ODIG) baut ihren Standort in der Barnimer Kreisstadt aus. Hier prüft der Mechatroniker Daniel Stein gerade die Spannung an einer Mittelpufferkupplung. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) ist bis mindestens zum Fahrplanwechsel im Jahr 2034 weiter auf der Erfolgsspur unterwegs. Aktuell befördert das 2002 gegründete Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Sachsen auf zwölf Strecken mit einer Gesamtlänge von etwa 1300 Kilometern knapp 22 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 kommt das Netz Elbe-Spree hinzu. Von diesem Wachstumskurs profitiert ebenso die hundertprozentige ODEG-Tochter ODIG, die Standorte in Eberswalde, Parchim und Görlitz unterhält, 2005 gegründet wurde und über 47 Mitarbeiter verfügt.

"Derzeit warten wir in der Eberswalder Werkstatt 23 Züge im ständigen Wechsel", sagt Matthias Bayer, der seit Dezember 2016 als Geschäftsführer der ODIG in der Verantwortung steht. Bis Ende 2022 soll sich die Anzahl auf 47 Fahrzeuge erhöhen. "Damit steigt die Kapazität auf mehr als das Doppelte", betont der Geschäftsführer. Das sei weder räumlich noch personell im Bestand zu schaffen. Also würde angebaut und eingestellt.

Werkstatt erhält Anbau

Zunächst sei das Betriebsgrundstück durch den Zukauf einer Fläche von der Deutschen Bahn AG vergrößert worden. Nur so lasse sich erreichen, dass die Werkstatt um 70 auf dann 220 Meter verlängert werden könne. Überdies sei vorgesehen, zwei zusätzliche Wartungsgleise zu verlegen und das gesamte Schienennetz auf dem Gelände zu elektrifizieren. "Wir werden obendrein eine Außenreinigungsanlage und eine Unterflurdrehbank installieren und eine Kaltlagerhalle errichten lassen", kündigt Matthias Bayer an. Die Baugenehmigung dafür sei mittlerweile beantragt. Alles in allem werde die ODIG etwa zehn Millionen Euro in den Standort Eberswalde investieren.

Am dringendsten werde die neue Unterflurdrehbank benötigt, mit der sich Radsätze an Schienenfahrzeugen effektiver bearbeiten lassen. Die Anlage solle nach Möglichkeit bereits ab Mitte September einsetzbar sein. Mit dem Bau der Kaltlagerhalle soll laut Geschäftsführer spätestens Ende diesen, Anfang nächsten Jahres begonnen werden.

Noch stehen am Standort Eberswalde 22 Mitarbeiter in Lohn und Brot. Hinzu kommen drei Verwaltungskräfte. In der ODIG-Betriebswerkstatt in Görlitz sind 17 Mitarbeiter beschäftigt, in Parchim fünf. "Grob kalkuliert, gehen wir davon aus, dass wir mit der Kapazitätserweiterung in Eberswalde etwa 15 zusätzliche Arbeitsstellen schaffen werden", stellt Matthias Bayer in Aussicht. Schon jetzt würde für die Betriebswerkstatt in der Barnimer Kreisstadt händeringend Personal gesucht. Vor allem die Bewerbung von Mechatronikern und Elektrikern sei willkommen.

Zusätzliche Frühschicht

Nach Auskunft des Geschäftsführers ist die ODIG zwar nicht tarifgebunden, zahle aber im Branchenvergleich "ordentlich". Gearbeitet werde von Montag bis Freitag im Drei-Schicht-System. Im Dezember sei in Eberswalde eine zusätzliche Frühschicht am Sonnabend eingeführt worden. "Ansonsten gilt bei uns an den Wochenenden eine Rufbereitschaft", teilt Matthias Bayer mit. Dem Stammpersonal und allen neuen Beschäftigten könne etwas zugesagt werden, was anderswo nach wie vor nicht selbstverständlich sei – eine Arbeitsplatzgarantie bis mindestens 2034. Und auch darüber hinaus müsse niemandem bange sein. Zum Ersten werde sich die Muttergesellschaft ODEG weiter an Ausschreibungen beteiligen, wenn Schienennetze neu vergeben werden. Zum Zweiten warte die ODIG bereits heute auch Fahrzeuge anderer Anbieter.

Auf dem Betriebshof Eberswalde werden die 23 Berlin-Brandenburger Züge der ODEG obendrein betankt. Auch die WC-Entsorgung ist ein Standbein.