Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Das hochansteckende Coronavirus hat auch Deutschland erreicht. Lange Zeit war es weit weg, doch jetzt gibt es vier bestätigte Fälle in Bayern. Das teilte das bayrische Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit.

Von einer Verunsicherung bei den Behörden und den Kliniken in Oberhavel ist derzeit jedoch nichts zu spüren. "Der Landkreis Oberhavel verfügt wie alle Landkreise und Städte über einen Seuchenalarmplan", heißt es am Dienstag aus der Landkreisverwaltung. Dadurch seien die Kreise "gegenüber medizinischen Notfällen gewappnet". Es werde genau beobachtet, wie sich das Virus ausbreitet, um darauf bis hin zu einer Quarantäne zu reagieren. "Das Coronavirus ist ein Spezifikum, gegebenenfalls werden die Seuchenalarmpläne angepasst", heißt es aus der Verwaltung.

Auch in den Oberhavel-Kliniken ist die Infektionsgefahr aus China ein Thema. Die Mitarbeiter seien "über die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes Berlin zum Umgang mit Coronaviren geschult und belehrt worden", teilte Klinik-Sprecherin Heike Wittstock am Dienstag mit. Es sei zudem ausreichend Schutzausrüstung vorhanden. "Sowohl in der Notaufnahme als auch innerhalb der Kliniken sind sofortige Isolationen möglich", so Heike Wittstock. Die Kapazitäten seien ausreichend. Die Meldewege zwischen Klinikleitung, Gesundheitsamt und der Hygieneabteilung der Oberhavel Kliniken seien festgeschrieben geregelt, es gebe eine enge Abstimmung.