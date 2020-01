Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der öffentliche Personennahverkehr in der Region steht vor Veränderungen. Im Randberliner Bereich müssen die Taktzeiten verkürzt werden, weil Busse und Bahnen überfüllt sind. Neue Angebote, vielleicht sogar neue Linien braucht es, wenn Tesla sein Elektrofahrzeug-Werk in Grünheide baut. Und die schlechten Anbindungen der kleinen Dörfer an Bus- und Bahnlinien werden immer wieder kritisiert.

SPD will mehr Geld einsetzen

Doch wie, wann und welche Änderungen umgesetzt werden, ist derzeit noch ein Buch mit sieben Siegeln. Die SPD-Fraktion im Kreistag hatte im vergangenen Jahr einen Vorstoß gewagt. Eine Million Euro mehr pro Jahr im Haushalt für den ÖPNV lautet die Forderung der Sozialdemokraten. Das Geld soll vor allem für die bessere Erschließung des ländlichen Raumes und die Optimierung der Angebote für Berufspendler verwendet werden. Wie genau, sei in einem neuen Verkehrskonzept, dem Ersatz des bereits vor Jahren ausgelaufenen Nahverkehrsplanes, festzulegen, das der Landrat gemeinsam mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren erarbeiten soll.

Eine Mehrheit hat der SPD-Antrag bislang trotz Überarbeitung noch nicht gefunden. Linke.Piraten hatten schon im Dezember, als das Papier erstmals vorgestellt wurde, einen Ergänzungsantrag gestellt. Die Fraktion fordert, dass die Landbusse auch in Ferienzeiten fahren, der Kreis den Rückkauf der Anteile an der Busgesellschaft von der Deutschen Bahn prüft und ein Sozialticket eingeführt wird.

Im Ausschuss für Ländliche Entwicklung und Kreisentwicklung war das Thema nicht weiter diskutiert worden. Dort hatte Holger Wachsmann für die SPD nur angekündigt: "Da kommt noch was." Im Wirtschaftsausschuss kam nichts. Dort lag nur dass alte SPD-Papier vor. Der Ausschuss stimmte schließlich für die Ideen der Linken.Piraten, der SPD-Antrag kam gar nicht zur Abstimmung.

Etwas anders lief es im Haushalts- und Finanzausschuss. Dort stellte Fraktionschef Mathias Papendieck noch einmal die Ideen der Sozialdemokraten vor und warb, am Ende vergeblich, um Zustimmung. Nur drei Ausschussmitglieder sprachen sich dafür aus, es gab vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Philip Zeschmann (Freie Wähler) bezeichnete die Vorlage als populistisch. Sie sei viel zu unkonkret. Auch gegen den Vorschlag der Linken.Piraten zur Rekommunalisierung des BOS gab es Bedenken. Zum einen wisse man gar nicht, ob die Bahn verkaufen wolle. Zum anderen, machte Finanzdezernent Michael Buhrke deutlich, könne es auch sein, dass bei einer künftigen Linienvergabe durch den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg das Unternehmen mal nicht den Zuschlag erhalte. Dann habe man ein Problem, wie man mit den Beschäftigten umgehe. In Märkisch Oderland sei das passiert. Auch Papendieck erklärte, dass die Rekommunalisierung des BOS gar nicht gehe. Und das Sozialticket sei "eine ganz andere Nummer". Heute nun beschäftigt sich der Kreisausschuss unter anderem mit dem Thema des ÖPNV-Angebots. Möglich ist, dass bis zur Sitzung noch ein neues Antragspapier vorgelegt wird. Denn, und darüber war man sich einig, Verbesserungen und einen neuen Nahverkehrsplan muss es geben. In dem wird dann vielleicht sogar über gänzlich neue Ideen gesprochen. Vor dem Kreisentwicklungsausschuss hatte Fritz Viertel vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) Vorschläge für den Ausbau des Straßenbahnnetzes im Kreis gemacht. So könne man die Straßenbahnlinie 87 der Woltersdorfer Straßenbahn um gut vier Kilometer bis nach Rüdersdorf verlängern. In der anderen Richtung hält er eine Verlängerung bis zum Bahnhof Erkner für sinnvoll. Und selbst im Osten des Kreises sieht Viertel Potential. Zu erwägen sei eine Verlängerung der Frankfurter Straßenbahn von Markendorf bis zum Bahnhof Müllrose. eine andere Frankfurter Linie könne bis nach Wiesenau geführt werden.