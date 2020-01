Holger Franke

Eisenhüttenstadt Jule Sandke und Tabea Ziems von der BSG Stahl Eisenhüttenstadt haben bei den Norddeutschen Meisterschaften im Winterwurf im Sportforum Berlin den Titel in der Altersklasse U 16 geholt. Eine Woche nach den Landesmeisterschaften im Winterwurf ging es für Jule Sandke und Tabea Ziems von der BSG Stahl zu den Norddeutschen Meisterschaften. Da beide vor sieben Tagen schon Landesmeisterinnen wurden, war ausreichend Selbstbewusstsein vorhanden.

Den Anfang machte Jule Sandke in der WJU 16 beim Diskuswurf. Bei der Landesmeisterschaft noch mit kleinen technischen Problemen behaftet, machte sich die intensive Vorbe-reitungswoche mit fünf Trainingseinheiten hauptsächlich im Technikbereich bemerkbar. Beim Einwerfen und den ersten zwei Versuchen noch nicht mit dem richtigen Timing für den Spannungsaufbau und die Geschwindigkeit vorm Abwurf, saß dann der dritte Versuch. Mit 29,31 Metern übernahm sie recht deutlich die Führung, die sie im vierten Versuch mit 29,24 Metern nochmal bestätigte.

War Jule Sandke früher bei schwächeren Versuchen unsicher, legt sie jetzt eine Ruhe und Ausgeglichenheit an den Tag, kann Fehler selbst schnell analysieren, was für ein stark gewachsenes Selbstvertrauen spricht. In den beiden letzten Versuchen ging Jule Sandke dann nochmal mehr Tempo und Risiko, konnte die Würfe aber nicht halten und übertrat. Am Ende siegte sie deutlich mit 2,51 Metern Vorsprung vor Sarah Kundschaft (SVG Eggesin 90) mit 26,80 m und Ilayda Soukri (Neuköllner SF) mit 26,32 m und errang den Titel.

Am zweiten Tag der Winterwurfmeisterschaften ging es für Tabea Ziems im Speerwurf der WJU 16 an die guten Leistungen der Vorwoche anzuknüpfen. Diesmal begann der Wettkampf aber etwas holpriger.

Tabea Ziems geht in Führung

Nach dem zweiten Durchgang auf dem 2. Platz mit 33,73 m, übernahm sie im dritten Durchgang mit 35,09 m die Führung. Diese verlor sie aber im fünften Versuch an Sarah Kundschaft mit 36,36 m. Im letzten Versuch steigerte sich Tabea Ziems dann aber auf 36,93 m und wurde damit Norddeutsche Meisterin. Auf dem dritten Platz folgte Annalena Trapp (LG Uckermark Barnim/33,88 m). Damit haben Jule Sandke und Tabea Ziems das maximale Meisterschaftsergebnis im Winterwurf erreicht und manchen größeren Verein damit überflügelt.